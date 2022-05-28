У Міністерстві радять не допускати дітей молодших за 10 років до перегляду новин і уникати їхнього обговорення в присутності малечі.

Через війну українці переживають значне психологічне навантаження. Цей складний період відбивається на житті кожного, особливо на дітях, адже їхня нервова система ще не сформована остаточно.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

У МОЗ попередили, що наслідками можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та різних тривожних станів. Тому батьки та близькі мають докласти всіх зусиль, аби мінімізувати негативний вплив психотравматичних факторів війни.

У відомстві зазначили, що одним з проявів реакції на стрес є нервові тики – різкі неконтрольовані рухи або звуки.

Типи розладів:

транзиторний тиковий розлад. Може проявлятися голосовими чи моторними тиками, триває до року;

хронічний моторний тиковий розлад – триває понад рік. Проявляється без вокального компонента;

синдром Туретта. При цьому розладі фізичні та звукові тики відбуваються одночасно. Зустрічається у хлопчиків у 10 разів частіше, ніж у дівчаток.

Причинами можуть бути емоційне перезбудження, порушення харчування, режиму та погані звички, спадкова схильність.

Щоб допомогти дитині, треба спробувати її відволікти, але за нагоди варто звернутися до спеціаліста.

У Міністерстві радять не допускати дітей молодших за 10 років до перегляду новин. Та за можливості уникати їхнього обговорення в присутності малечі.

Спеціалісти радять створювати більше ігрових моментів, а до сховища брати книги, казки чи розмальовки.

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