В умовах війни діти часто піддаються травматичному стресу, але батьки не завжди можуть вчасно його розпізнати і допомогти дитині.
Про це йдеться у повідомленні Міносвіти. Там зазначили, що дитячий травматичний стрес не завжди проявляється явно, інколи зміни в поведінці можуть відбуватись впродовж тижнів, місяців та навіть років. До того ж різні вікові групи дітей можуть переживати стрес по-різному.
Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій:
Діти дошкільного віку:
плачуть або кричать частіше, ніж звичайно;
відчувають себе пригнічено або боязко;
переживають нові страхи, зокрема тривогу при розлуці з батьками;
сняться кошмари;
у дитини може бути нетримання сечі в ліжку;
розвиваються шкідливі звички в їжі, дитина може набирати зайву вагу;
дитина відтворює травматичний досвід під час гри;
ставить запитання про смерть;
повертаються до моделі поведінки, яка притаманна в більш ранньому віці;
можуть мати затримки в розвитку.
Діти, які навчаються в початковій школі:
відчувають сором і провину;
демонструють надмірну прив’язливість до дорослих, котрим довіряють;
мають проблеми зі сном та концентрацією уваги;
надмірно турбуються про свою безпеку;
здригаються від найменшого подразника;
постійно розповідають про травмуючий досвід та бояться, що він повториться;
засмучуються через найменші дрібниці;
знижується успішність в школі.
Підлітки:
мають ознаки депресії;
почуваються самотніми або "божевільними"
уникають місць, які можуть нагадувати негативний досвід;
мають проблеми зі сном;
вдаються до ризикованої поведінки;
проявляються розлади харчової поведінки;
можуть мати суїцидальні схильності;
розповідають про травмуючий досвід з великою кількістю подробиць;
можуть вживати алкоголь та проявляти нехарактерну сексуальну активність;
кажуть, що нічого не відчувають.
"Якщо помічаєте зазначені ознаки, спробуйте допомогти самостійно, використовуючи поради психологів, або при нагоді зверніться за допомогою до фахівців", - рекомендували і Міносвіти.