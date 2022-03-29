Фахівці попередили, що різні вікові групи дітей можуть переживати стрес по-різному.

В умовах війни діти часто піддаються травматичному стресу, але батьки не завжди можуть вчасно його розпізнати і допомогти дитині.

Про це йдеться у повідомленні Міносвіти. Там зазначили, що дитячий травматичний стрес не завжди проявляється явно, інколи зміни в поведінці можуть відбуватись впродовж тижнів, місяців та навіть років. До того ж різні вікові групи дітей можуть переживати стрес по-різному.

Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій:

Діти дошкільного віку:

плачуть або кричать частіше, ніж звичайно;

відчувають себе пригнічено або боязко;

переживають нові страхи, зокрема тривогу при розлуці з батьками;

сняться кошмари;

у дитини може бути нетримання сечі в ліжку;

розвиваються шкідливі звички в їжі, дитина може набирати зайву вагу;

дитина відтворює травматичний досвід під час гри;

ставить запитання про смерть;

повертаються до моделі поведінки, яка притаманна в більш ранньому віці;

можуть мати затримки в розвитку.

Діти, які навчаються в початковій школі:

відчувають сором і провину;

демонструють надмірну прив’язливість до дорослих, котрим довіряють;

мають проблеми зі сном та концентрацією уваги;

надмірно турбуються про свою безпеку;

здригаються від найменшого подразника;

постійно розповідають про травмуючий досвід та бояться, що він повториться;

засмучуються через найменші дрібниці;

знижується успішність в школі.

Підлітки:

мають ознаки депресії;

почуваються самотніми або "божевільними"

уникають місць, які можуть нагадувати негативний досвід;

мають проблеми зі сном;

вдаються до ризикованої поведінки;

проявляються розлади харчової поведінки;

можуть мати суїцидальні схильності;

розповідають про травмуючий досвід з великою кількістю подробиць;

можуть вживати алкоголь та проявляти нехарактерну сексуальну активність;

кажуть, що нічого не відчувають.

"Якщо помічаєте зазначені ознаки, спробуйте допомогти самостійно, використовуючи поради психологів, або при нагоді зверніться за допомогою до фахівців", - рекомендували і Міносвіти.

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