Вчені пояснили, що EGCG метаболізується дуже швидко після прийому всередину.

Вчені "ефективно інактивували" підваріанти штаму "Омікрон" за допомогою зеленого чаю, матчі та чорного чаю. Вони стверджують, що певна рослинна сполука, що міститься в чаї, може сприяти нейтралізації коронавірусу.

"Найцікавіший аспект науки - це коли нові терапевтичні відкриття робляться на основі продуктів, які ми регулярно споживаємо", - прокоментувала Катрін Уоллес, епідеміолог з Університету Іллінойсу, пише Boomberg.

Вона зазначила, що в ході лабораторних досліджень було встановлено, що зелений чай містить інгредієнти, які можуть інгібувати зв'язування білків-шипів коронавірусу з рецепторами ACE-2 організму людини.

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За словами Уоллес, специфічний інгредієнт зеленого чаю, про який йде мова, називається епігалокатехін галат (EGCG), тип рослинної сполуки, що називається катехіном. Інші дослідження показали, що катехіни, такі як EGCG, можуть відігравати певну роль у захисті клітин людини від пошкодження.

В ході дослідження добровольцям пропонували випити зелений чай або з'їсти цукерки, що містять EGCG, потім взяли зразки їх слини і піддали впливу вірусу в лабораторії. Уоллес зазначила, що результати показали, що EGCG зміг частково блокувати зв'язування коронавірусу з клітинами.

Однак вчені пояснили, що EGCG метаболізується дуже швидко після прийому всередину, а це означає, що він може не зберігатися досить довго, щоб боротися з коронавірусом.

За словами Уоллес, якби напій мав сильну захисну дію, в таких країнах, як Китай, рівень захворюваності вірусом був би нижчим. Однак епідеміологічні дані цього не показують.

Видання зазначає, що хоча ці дані безумовно багатообіцяючі, досі неясно, які саме терапевтичні або профілактичні переваги вони дадуть.

Зелений чай: новини

Раніше дослідники з Університету Свінберна вивчали L-тіанін - з'єднання з зеленого чаю і виявили, що напій, що містить багато L-тіаніну, знижує рівень кортизолу (гормону стресу) у здорових молодих людей.

А нещодавно, репортер з питань охорони здоров'я Фіона Коллінгем вирішила з'ясувати чи дійсно корисна куркума і почала пити чай з нею щодня протягом 2 тижнів. Експеримент жінка почала у вересні. Мотивацією став важкий період для здоров'я - спочатку вона захворіла на COVID-19, а потім перенесла операцію.

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