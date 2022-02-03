Лікар вважає, що заразність "Омікрона" наближається до заразності кору.

Відомий український лікар Євген Комаровський озвучив невтішний прогноз щодо коронавірусу. Він вважає, що новий штам "Омікрон" є дуже заразним і "прийде в кожне носогорло".

Своєю думкою про COVID-19 він поділився в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Комаровський розповів, чому навіть щеплені двома щепленнями люди можуть заразитися коронавірусом. За словами лікаря, вакцина допомагає частково нейтралізувати вірус, щоб той не зміг вбити людину. Але повного захисту від коронавірусу вакцина дати не може. Він також вказав, що через стрімке поширення штаму "Омікрон" кількість хворих буде тільки зростати.

На думку Комаровського, ситуація з коронавірусом насправді вже набагато гірше, ніж показує статистика. Лікар вважає, що якби в Україні робилося більше безкоштовних тестів, то статистика за кількістю заражених була б вищою. Також він вказав, що "Омікрон" вже стає таким же заразним, як і кір.

"Ми, загалом, на сьогодні повинні визнати наступне: заразність "Омікрона" наближається до заразності кору. Тобто це одна з найбільш заразних інфекцій, що існують на земній кулі. Зрівнятися з кором не може, напевно, ніщо. І "Омікрон" практично такий же. Тому, як я сказав місяць тому, "Омікрон" прийде в кожне носогорло... ніякі маски, ніякі протиепідемічні заходи не спрацюють. Ми всі отримаємо цей вірус. Чим це скінчиться? Швидше за все, ті, хто щеплений, хто вже хворів, отримають легку форму захворювання", - зазначив Комаровський.

Читайте такожХворі на коронавірус інфікують оточуючих швидше, ніж припускалося - вченіЛікар наполягає на важливості вакцинації. За словами Комаровського, нещепленим людям буде складніше боротися з "Омікроном". Він зазначив, що люди, які вже отримали два щеплення, повинні задуматися про третю дозу, так званий "бустер".

"Всі прогнози щодо коронавірусу розбиваються. "Омікрон" перевернув все... Здавалося б, "Дельта" вже яка заразна була, але уявити собі, що можливий коронавірус заразніше "Дельти" в кілька разів – це взагалі", - вказав Комаровський.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Комаровський розповів, які обстеження потрібно зробити після перенесеного COVID-19.

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