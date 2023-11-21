Науковці відзначили, що яблука дуже корисні для здоров'я.

Яблука є найбільш споживаними фруктами. Вони відомі своїми численними перевагами для здоров'я.

Дослідження показують, що вживання яблук може поліпшити травлення і захистити від діабету і хвороб серця, пише Health. Відзначається, що яблука, особливо з шкіркою, є багатим джерелом клітковини, поліфенолів та інших поживних речовин, які підтримують здоров'я серця.

Кілька досліджень пов'язували яблука зі зниженням ризику серцевих захворювань. Вживання одного маленького яблука щодня зменшить ризик серцевих захворювань та таких факторів ризику, як високий рівень холестерину та високий кров'яний тиск.

Відео дня

Крім того, щоденне вживання яблук було пов'язано зі зниженням на 27% ризику смерті від інсульту і на 25% зниження ризику смерті від хвороб серця.

Яблука є хорошим джерелом пектину - розчинної клітковини, яка покращує травлення. Пектин абсорбує воду в травному тракті, створюючи більш об'ємний і м'який стул, який легше відходить.

Пектин також вважається пребіотиком, який стимулює ріст і активність корисних бактерій у кишечнику.

У яблуках багато води і клітковини, але мало калорій, що допомагає контролювати вагу, зберігаючи відчуття ситості і скорочуючи споживання калорій.

Дослідження показують, що люди, які їдять по два яблука на день, мають на 36% менший ризик розвитку діабету 2 типу, ніж люди, які споживають одне.

Однією з потенційних причин цього може бути концентрація флавоноїдів, включаючи кверцетин, у яблуках, що може допомогти знизити рівень цукру в крові та покращити чутливість до інсуліну. Розчинна клітковина в яблуках також може запобігти діабету, уповільнюючи всмоктування вуглеводів і запобігаючи стрибкам рівня цукру в крові.

Яблука багаті антиоксидантами, які можуть знизити ризик розвитку раку, нейтралізуючи вільні радикали, що викликають рак. Крім того, дослідження показують, що фітохімікати в яблуках можуть допомогти уповільнити ріст ракових клітин і запобігти їх розмноженню.

Клітковина, що міститься в яблуках, також може допомогти захистити від колоректального раку.

Кілька спостережних досліджень показують, що яблука можуть допомогти зменшити ризик:

Рак молочної залози

Рак легенів

Рак простати

Деякі види раку травного тракту

Крім того, антиоксиданти в яблуках можуть покращити когнітивні функції, особливо у людей похилого віку. Кверцетин в яблуках може допомогти захистити нейрони мозку від окисного пошкодження та запобігти хворобі Альцгеймера.

У яблуках відносно багато вітаміну C-антиоксиданту, який допомагає імунній системі боротися з хворобами. Вітамін C допомагає поліпшити засвоєння заліза з рослинних продуктів і необхідний для виробництва колагену.

Фрукти також багаті фітохімічними речовинами, включаючи кверцетин, катехін, хлорогенову кислоту та епікатехін, які мають сильні антиоксидантні властивості.

Оскільки яблука містять вуглеводи, люди з діабетом повинні намагатися споживати одне маленьке яблуко, що містить приблизно 15 вуглеводів, за один прийом їжі або перекус.

Яблука навряд чи спричинять серйозні побічні ефекти при помірному вживанні. Однак у деяких людей після вживання яблук виникають здуття живота, гази та проблеми з травленням.

Це пов'язано з тим, що яблука багаті клітковиною і містять фруктозу і сорбіт FODMAP — цукру, які деякі люди не переносять.

Яблука-це унікальний продукт, який володіє величезною кількістю вітамінів і чудовими смаковими якостями. Їх можна їсти сирими, а також використовувати в приготуванні десертів, соусів, салатів і м'ясних страв. Якщо знати, як і де зберігати яблука, то можна назавжди забезпечити себе запасом фруктів.

Вас також можуть зацікавити новини: