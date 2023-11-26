Щоб уникнути неприємних відчуттів, фахівці радять перш за все стежити за розміром порції.

Дієтологи порадили, як перемогти підвищене газоутворення після рясного прийому їжі.

Фахівці радять перш за все стежити за розміром порції, оскільки якщо їсти занадто багато і занадто швидко, це може привести до дискомфорту при травленні. Також вони рекомендують не накидатися на їжу, коли ви занадто голодні, оскільки це може привести до швидкого переїдання, пише Eatthis. Краще віддати перевагу невеликими перекусами протягом дня, щоб уникнути сильного голоду, а при прийомі основної їжі фахівці радять стежити за розміром порції.

Добре пережовуйте їжу. Якщо ви їсте занадто швидко або розмовляєте під час їжі, ви не пережовуєте їжу стільки, скільки потрібно. Це може вимагати від травної системи більше зусиль для переробки їжі, що призведе до здуття живота.

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Насолоджуйтесь компанією. Ця порада актуальна в свята. Дієтологи відзначають, що краще зосередитися на бесіді з близькими під час застілля, а не на їжі як такій. Якщо ви витрачаєте час на розмову з меншим акцентом на їжу, це може уповільнити процес прийому їжі та призвести до меншого переїдання.

При цьому дієтологи відзначили, що є 8 способів позбутися здуття живота, якщо ви все ж переїли.

Імбир може полегшити здуття живота. Він має властивості, які заспокоюють кишечник і зменшать газоутворення і зменшуючи відчуття здуття живота. Ви можете розсмоктати імбирну цукерку, випити імбирний чай або з'їсти маринований імбир після їжі. Крім того, імбир може полегшити нудоту.

Вода. Рідина необхідна для проходження харчових продуктів по травному тракту. Коли ви зневоднені, ваші травні органи можуть бути менш змащені, що впливає на травлення. Якщо після їжі ви часто відчуваєте здуття живота, оцініть, скільки води ви п'єте протягом дня.

Рух - ще один відмінний інструмент, що сприяє здоровому травленню. Після їжі постарайтеся зайнятися якою-небудь легкою діяльністю. Це може бути робота по дому або прогулянка по околицях. Цей рух може допомогти травленню і зменшити здуття живота. Крім того, прогулянка після їжі може сприяти зниженню ваги, що додатково покращує загальний стан здоров'я та самопочуття.

Лежання на боці може принести деяку користь для травлення. Якщо у вас здуття живота. Це дозволяє гравітації сприяти процесу травлення, переміщаючи вміст через шлунок і кишечник. Крім того, дослідження встановили, що лежання на лівому боці може знизити частоту виникнення симптомів, пов'язаних з печією.

При рідкому здутті живота може бути корисна безрецептурна добавка травних ферментів, що містить кілька різних типів ферментів.

Іноді здуття живота викликано тим, що травний тракт перевантажений кількістю їжі, яку йому необхідно переробити. Щоб цього уникнути, їжте невеликими порціями. Якщо у вас здуття живота після обіду, уникайте вечері і замість цього з'їдайте дві-три невеликі порції протягом решти дня. Легко засвоювані продукти також можуть допомогти, тому спробуйте суп на основі бульйону як один із невеликих прийомів їжі, щоб полегшити здуття живота.

Уникайте газованих напоїв, оскільки карбонізація може посилити відчуття здуття живота, що призведе до ще більшого дискомфорту після переїдання. Хоча рідина важлива для зменшення здуття живота, але газована вода та газовані напої можуть погіршити ситуацію. Уникайте газованих напоїв безпосередньо до, під час і після їжі.

Подібно до травних ферментів, корисні бактеріїу кишечнику грають важливу роль в травленні. Пробіотики також можуть з часом стати незбалансованими, тому щоденні добавки можуть бути корисними для зменшення здуття живота. Хоча пробіотична добавка відразу після їжі не може радикально поліпшити здуття живота, щоденний прийом може знизити ймовірність виникнення травного дискомфорту навіть після переїдання.

Чому відбувається переїдання

Фахівці відзначили, що люди в основному переїдають під час свят, коли є ті страви, які ми не їмо щодня. "Легко захопитися радістю та святкуванням або звернутися до їжі як до способу управління тривогою та стресом. Але і те, і інше сприяє переїданню",- сказав психолог і фахівець з розладів харчової поведінки Кейт Крейген.

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