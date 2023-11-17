Дієтологи радять не звинувачувати себе за переїдання, оскільки це трапляється з багатьма.

Більшості людей знайоме важке відчуття переїдання, яке, за словами фахівців, дуже шкодить здоров'ю.

Фахівці відзначили, що люди в основному переїдають під час свят, коли є ті страви, які ми не їмо щодня, пише Aarp.org. "Легко захопитися радістю та святкуванням або звернутися до їжі як до способу управління тривогою та стресом. Але і те, і інше сприяє переїданню", - сказав психолог і фахівець з розладів харчової поведінки Кейт Крейген.

Якщо переїдання увійде в звичку, то це може привести до розладу харчової поведінки або набору зайвої ваги. А велика вага збільшує ризик серцевих проблем, інсульту, діабету 2 типу, проблем з диханням, багатьох видів раку та передчасної смерті.

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Але навіть у короткостроковій перспективі переїдання впливає на організм, відзначили експерти і назвали шість речей, які відбуваються з вашим тілом, коли ви їсте занадто багато, і що можете зробити, щоб відчувати себе краще.

1. Шлунок розширюється і тисне на інші органи. Шлунок, як повітряна куля, яка розширюється, коли ви їсте. Коли він порожній, то схожий на родзинку, сказав гастроентеролог Метью Хошейт. "Він зморщений, тому не займає багато місця в животі", - пояснив він.

А коли ви весь час їсте, то шлунок розтягується, щоб вмістити додаткову їжу, і живіт роздувається. "Це неприємне відчуття", - сказала дієтолог Дженніфер Ерлз.

2. Ваш метаболізм прискорюється. Щоб допомогти організму розщепити всю їжу, ваш метаболізм тимчасово прискорюється після великої їжі, пояснила дієтолог Бріттані Вернер. Вона зазначила, що такий перехід на перевантаження може викликати у деяких людей тимчасове відчуття жару, пітливості або запаморочення після занадто великої кількості їжі. "Це ваше тіло намагається виконати свою роботу", - пояснює вона.

3. Серце б'ється сильніше, щоб відправити додаткову кров в травну систему. "Коли ви їсте занадто багато, ваше тіло відволікає потік крові та енергії від мозку та інших органів до кишечника", - пояснила Хошейт. Це одна з причин, чому ви відчуваєте втому".

Ваше серце також б'ється швидше протягом декількох годин, щоб перекачувати додаткову кров, необхідну організму для травлення.

4. Відчуття втоми і млявості. Ви, напевно, помітили, що у вас не так багато енергії, коли ваш шлунок набитий. Падіння рівня енергії-це нормально, тому що ваше тіло дуже наполегливо працює, щоб переварити їжу. Після їжі органи також виділяють Додаткові ферменти та гормони, такі як лептин та серотонін, які можуть сприяти втомі, сказав Хошейт. Дослідження показали, що після переїдання людина може відчувати сонливість і млявість протягом чотирьох годин.

5. Рівень цукру в крові може різко підвищитися, а потім різко впасти. Коли ви їсте, рівень цукру в крові підвищується, особливо якщо ви їсте продукти з високим вмістом цукру та вуглеводів. Це спонукає ваше тіло виробляти гормон інсулін. Якщо організм не може виробити достатню кількість інсуліну, рівень цукру в крові різко зростає, а потім падає. Це може сприяти відчуттю млявості і втоми.

6. У вас може виникнути печія та кислотний рефлюкс. Люди часто відчувають печію і здуття живота після переїдання. Печія виникає, коли шлункова кислота та інший вміст шлунка потрапляють у стравохід, створюючи неприємне відчуття печіння в грудях.

Хороша новина полягає в тому, що більшість людей почуваються добре через кілька годин після того, як з'їли занадто багато. Дослідження показують, що організм досить швидко відновлюється після одного епізоду переїдання.

Ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб полегшити дискомфорт наступного разу, коли переїсте.

Не корите себе. Більшість людей час від часу переїдають;

Залишайтеся у вертикальному положенні. Це допоможе природному процесу травлення. Це також знижує ризик печії та кислотного рефлюксу;

Легка активність, така як прогулянка, може допомогти полегшити дискомфорт і спонукати організм почати спалювати зайві калорії;

Пити воду. Змішування рідини з твердою їжею полегшує процес травлення в шлунку і може допомогти запобігти запорам;

Спробуйте продукти з імбиром або м'ятою. Обидва ці засоби допомагають заспокоїти шлунок;

Прийміть антацид від печії. Безрецептурні антациди допомагають нейтралізувати шлункову кислоту і швидко полегшити симптоми печії.

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