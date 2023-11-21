Печія може мучити багатьох, але не всі знають, як її позбутися. Тому, якщо у вас є така проблема, незайвим буде дізнатися і способи боротьби з цими жахливими симптомами.

Печія - дуже неприємне і досить поширене явище. Багатьох мучить навіть постійна печія. Як рятуватися і що робити, якщо печія - читайте в матеріалі.

Давайте спочатку розберемося, що таке печія. Нею називають закид жовчі в стравохід. Його стінки дуже чутливі, тому всякий раз при попаданні жовчі починається печіння і з'являється печія в горлі.

Якщо тільки почалася печія - що робити

В цьому випадку може врятувати молоко або молочні продукти, які майже завжди і у кожного є під рукою. Вони притупляють больові відчуття на короткий час, до того моменту, як почне виділятися травний фермент.

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Але, для ефективної боротьби з цією недугою потрібно спочатку зрозуміти, від чого печія буває у вас. Найпоширенішими причинами можуть бути вживання гострої їжі або соусів, чаю, кави або чогось кислого. За словами лікарів, спектр продуктів, які провокують печію, дуже широкий.

Однак, їжа не єдина причина печії. Дуже часто неприємні відчуття з'являються через недоїдання або переїдання, нервових напружень. При хиткості емоційного стану і частих стресах з'являється запалення слизової, що викликає відчуття печіння при зовнішніх подразниках.

Для того щоб позбутися цієї неприємності, зазвичай рекомендують виключити з раціону продукти-провокатори печії і пити не менше півтора літрів води в день. Також краще не лягати спати відразу після їжі, а почекати хоча б годину.

Замучила печія - як боротися народними методами

Часто неприємні симптоми застають зненацька, і багато хто відразу думає: замучила печія - як позбутися її швидше. Вдома ви можете приготувати настій на основі насіння льону. Він допоможе нейтралізувати кислотність в шлунку. Для приготування ліків візьміть:

1 ч. ложку лляного насіння;

склянку окропу.

Після того як ви заллєте окропом насіння, добре перемішайте протягом 10 хвилин і залиште відвар настоюватися мінімум на півгодини. Потім мікс потрібно процідити і пити за пів години до їжі, розділивши на три порції.

Ще наші бабусі готували настій з деревію. Вони робили його так:

чайну ложку трави заливали склянкою окропу;

давали настоятися 5 хвилин;

проціджували.

Ці ліки потрібно пити по півсклянки перед кожним прийомом їжі. Вживати настій рекомендується до припинення симптомів печії.

Якщо довго не проходить печія - що робити в домашніх умовах

В такому випадку стане в нагоді харчова сода, яка є на будь-якій кухні. Вона допоможе нейтралізувати шлункову кислоту і перемогти печію. Потрібно всього лише розчинити неповну чайну ложку соди в чашці води і випити. Після цього почекайте деякий час, поки розчин почне діяти.

Крім цього дієтологи назвали кілька простих правил, які допоможуть позбавити вас від затяжних нападів печії:

їсти частіше і потроху;

не приймати горизонтальне положення після прийому їжі;

не їсти прямо перед сном;

не займатися спортом відразу після їжі;

спати з піднятим тулубом.

Однак якщо рекомендації не допомагають, фахівці попереджають, що постійна печія може сигналізувати про проблеми з шлунково-кишковим трактом, і в такому випадку краще звернутися до лікаря.

Раніше УНІАН писав, які продукти знімають печію.

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