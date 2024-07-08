Дослідження може допомогти лікарням краще контролювати поширення інфекцій, спричинених супербактеріями.

Згідно з новим дослідженням, яке може допомогти поліпшити наше розуміння імунітету проти вторгнення бактерій, смертельна супербактерія, що спричиняє близько 300 000 смертей на рік, перетворилася зі звичайної бактерії довкілля і швидко поширилася всього за два століття.

Pseudomonas aeruginosa може спричиняти інфекції з множинною лікарською стійкістю, особливо у людей із супутніми захворюваннями, такими як муковісцидоз і пошкодження легень унаслідок куріння, пише Independent.

Однак це не завжди був спеціалізований вбивця людей.

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Вчені з Кембриджського університету оцінили майже 10 000 зразків ДНК, інфікованих бактерією з усього світу, щоб побудувати "генеалогічне древо" цього вірусу, і виявили, що загалом на 21 "гілку" припадає сім із 10 випадків зараження людини. І ці варіанти бактерії швидко еволюціонували і поширилися по всьому світу всього за 200 років.

За словами вчених, деякі з цих варіантів знайшли спосіб використовувати генетичний дефект у людей з муковісцидозом, даючи їм змогу виживати в клітинах імунної системи, які називаються макрофагами.

Дослідники підозрюють, що швидке поширення вірусу було спричинене тим, що за останні два століття люди стали жити в густонаселених містах, а забруднення повітря зробило легені людини більш сприйнятливими до інфекції.

"Наше дослідження навчило нас новим речам про біологію муковісцидозу і виявило важливі способи, якими ми могли б поліпшити імунітет проти вторгнення бактерій у цьому і, можливо, інших умовах", - заявив у своїй заяві Андрес Флото, один з авторів дослідження.

"Основна увага завжди приділялася тому, наскільки легко ця інфекція може поширюватися між пацієнтами з МВ, але ми показали, що вона може з лякаючою легкістю поширюватися і між іншими пацієнтами", - сказав доктор Флото.

Дослідження також може допомогти лікарням краще контролювати поширення інфекцій, спричинених супербактеріями.

"Примітно бачити швидкість, з якою ці бактерії розвиваються і стають епідеміями, і те, як вони можуть спеціалізуватися на певному середовищі легень. Нам справді необхідний систематичний, превентивний скринінг усіх груп пацієнтів із групи ризику, щоб виявити і, сподіваюся, запобігти появі нових епідемічних клонів", - сказав Аарон Вейманн, інший автор дослідження.

Новини здоров'я

Препарати для лікування діабету та ожиріння GLP-1 (ліки, які допомагають контролювати рівень глюкози в крові, зокрема Ozempic і Wegovy) можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку. Такого висновку дійшли вчені. Результати їхнього дослідження опубліковані в науковому журналі JAMA Network Open.

Зазначається, що люди з надмірною вагою або ожирінням мають вищий ризик розвитку 13 видів раку, і цей ризик зростає в міру того, як довше людина страждає від ожиріння.

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