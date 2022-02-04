З початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як батьки можуть запобігти зараженню дітей коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

У міністерстві підкреслили, що з початку 2022 року кількість дітей, госпіталізованих із COVID-19 або підозрою на нього, зросла майже в чотири рази.

Так, станом на 3 лютого включно на стаціонарному лікуванні знаходиться 2 тис. 084 дитини з діагнозом COVID-19 та 450 дітей із підозрою на нього. Тоді як на 2 січня ці цифри становили 363 захворілих дітей та 322 дітей із підозрою.

Аби запобігти зараженню дітей коронавірусом, МОЗ рекомендує батькам:

навчити дітей регулярно мити руки з милом щонайменше 20 секунд;

навчити дітей кашляти й чхати в серветку або згин ліктя;

навчити дітей не підходити до хворих ближче ніж на півтора-два метри;

хворі діти мають залишатися вдома, не відвідувати дошкільні установи й школи;

дітям і батькам слід утримуватися від відвідування місць скупчення людей;

вакцинувати від COVID-19 дітей від 12 років;

вакцинуватися самим.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні дітей від 12 років щеплять від COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США на середину жовтня 2021 року, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення. Адреси та контакти центрів та пунктів можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або за тел. 0800602019.

Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна. Для дітей від 14 років згода батьків не потрібна, достатньо їхнього власного бажання вакцинуватися.

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