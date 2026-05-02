Ольга Коваль

Після заяв Трампа Іран не виключає відновлення бойових дій у регіоні.

Іран не виключає нового витка протистояння зі США після того, як Дональд Трамп відхилив останню мирну пропозицію Тегерана. Про це заявив представник іранських збройних сил, бригадний генерал Мохаммед Джафар Асаді, пише CNN.

За його словами, дії Вашингтона свідчать про те, що США "не виконують жодних обіцянок чи угод". Він також попередив, що щодо супротивників можуть бути вжиті "раптові дії", які перевершать їхні очікування.

Іранські офіційні ЗМІ також підтвердили незмінну позицію щодо контролю над Ормузькою протокою.

"Завдяки своєму пануванню та контролю над майже 2000 кілометрами іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці, військово-морський флот КВІР перетворить цей водний район на джерело засобів до існування та влади для дорогого іранського народу, а також у джерело безпеки та процвітання для регіону", – йдеться в повідомленні іранських ЗМІ.

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про "завершення" війни з Іраном, який він вважає розгромленим. І зараз Білий дім шукає можливості для нових військових інтервенцій. Як найбільш ймовірний варіант розглядається можливість операції проти Куби, пише Politico.

Як повідомляє CNN, США та Іран зайшли у глухий кут, а ескалація в регіоні не принесла Вашингтону стратегічних переваг. На жаль, найбільші втрати традиційно несе цивільне населення. В результаті ескалації загинуло понад 3 600 осіб, серед яких понад 1 700 – мирні жителі. Водночас режим Моджтаби Хаменеї посилив репресії всередині країни, стративши понад 600 осіб з початку року.

