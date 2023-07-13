Рівень радіоаційного забруднення залежатиме від ізотопного складу, який викидатиметься у навколишнє середовище.

Найгіршим варіантом розвитку подій на Запорізькій АЕС є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення Росією теракту на вже працюючому реакторі, розповів в інтерв'ю "Укрінформ" заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він наголосив, що певна частина енергоблоків на ЗАЕС наразі не експлуатується, а отже там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії. "Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - констатував Кузін.

Будь-які ізотопи будуть призводити до сумарного опромінення певної кількості населення. За словами заступника міністра, середньостатистична зона ураження варіюється від 30 до 50 км навколо АЕС.

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"Така відстань залежить від потужності атомних станцій. Стосовно ЗАЕС мова йде про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найбільш потужних атомних станцій. Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня. Але, хочу наголосити, що детальніші прогнози можна надавати тоді, коли ми матимемо детальну інформацію про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася", - відповів представник МОЗ.

Окремо він пояснив, як потрібно діяти громадянам, котрі опинилися у цій зоні ураження. "Базова перша дія, яка має бути для всіх універсальною - люди мають розуміти, що у разі аварії вони мають зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й обов’язково чекати інформації від офіційних джерел". - пояснив Кузін.

Лише після додаткових досліджень факторів навколишнього середовища, з'ясування масштабів аварії формуються безпечні шляхи евакуації.

Кузін категорично не рекомендує громадянам самим евакуюватися, оскільки у таких випадках зростають ризики, що постраждалі хибно вирушать у ще забрудненішу зону.

Рівень радіоаційного забруднення залежатиме від ізотопного складу, який викидатиметься у навколишнє середовище.

Ситуація на ЗАЕС - головне

ЗАЕС опинилась під окупацією Росії ще взимку 2022 року, відтоді агресор використовує станцію як "щит" від вогневої відповіді ЗСУ. Але з початком українського контрнаступу ситуація з безпекою на АЕС різко загострилася.

Українська влада вважає цілком реальним сценарій, за якого Росія підірве окуповану нею Запорізьку АЕС. За словами глави ГУР Кирила Буданова, це може статися в разі неминучої деокупації Запорізької області.

Нещодавно експерти МАГАТЕ заявили, що на ЗАЕС планують переведення 4-го реакторного блоку з холодного зупину в гарячий. Дві основні водойми для охолодження реакторів Запорізької атомної станції мають стабільний рівень води, який знижується на 1-2 см за добу через випаровування й використання.

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