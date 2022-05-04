Тут вже народилося 112 малюків, а ще 300 скоро повинні з'явитися на світ.

Дніпропетровська область стала центром прийому вагітна з "гарячих" регіонів. Тут вже народилося 112 малюків, які ще в утробі матері стали вимушеними переселенцями, а ще 300 немовлят очікують появи на світ.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Катерина Гульміліна ще пару місяців тому не могла уявити, що буде народжувати в Дніпрі. Вона тікала з Донецької області, де російська армія нещадно атакувала міста. Катерина встигла виїхати якраз перед черговим обстрілом.

Вікторія Ревяткіна пережила масовані удари в рідному селі біля Ізюму. У жінки є дві дочки - Іра та Кіра. Зараз вона чекає хлопчика, у якого лікарі знайшли проблеми з серцем та через окупацію села два місяці не могла потрапити до лікаря.

"Ми сиділи в буряковій ямі. Снаряди вибухали в 300 метрах від нас. Ми вискочили з ями, сіли в машину і поїхали. Ми не знали, куди їхати і як", - згадує жінка.

Зараз Вікторія перебуває під постійним наглядом лікарів, де їй дали надію на порятунок малюка.

Лікарі закликають вагітних українок звертатися за допомогою, навіть якщо немає ніяких медичних документів. Зазначається, що допомога безкоштовна, а запас ліків в області є.

Як раніше повідомляв УНІАН, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них-16-поверховий. Загинули 7 осіб, серед яких тримісячна дитина. Також загинуло молоде подружжя, які чекали дитину.

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