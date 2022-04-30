Йдеться про 7 військових та 7 цивільних.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що сьогодні з російського полону звільнили 14 українців.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей", - зазначила міністр.

За її словами, йдеться про 7 військових та 7 цивільних.

"Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 28 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Звільнили 45 українців: 13 офіцерів, 20 солдатів та 12 цивільних.

За словами Ірини Верещук, у російському полоні наразі перебувають близько тисячі цивільних українців, половина з яких жінки, і 700 військових.

"Вони схопили близько тисячі людей. І половина - це жінки. Я буду ще раз і ще раз повторювати, можливо, Росія почує мене, ми не будемо обмінювати військових на цивільних. Це заборонено Женевськими конвенціями. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов і передати українській стороні цивільних. По військових у нас приблизно паритет. У нас понад 700 їх полонених і в них приблизно така ж кількість", - розповіла вона.

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