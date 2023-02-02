За даними слідства, громадянин Індії наприкінці 2022 року ввіз та збув значну партію фальсифікованих лікарських засобів.​​

Правоохоронці вручили підозру керівнику одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками за сприяння завезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків.

Як повідомляє Служба безпеки України, правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 мільйона гривень.

Слідство встановило, що службовиця сприяла затвердженню в офіційних документах неправдивих відомостей щодо лікарських засобів на користь приватного підприємця.

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Зазначається, що висновки комплексних експертиз підтвердили невідповідність імпортованих ліків нормам законодавства України.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що за даними слідства, громадянин Республіки Індія, який займався підприємницькою діяльністю в Україні, наприкінці 2022 року ввіз та збув значну партію фальсифікованих лікарських засобів.​​

Повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками і директору товариства, які організували обіг на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України).

В Офісі генпрокурора зазначають, що наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення та вживаються заходи з вилучення з обігу фальсифікованого товару.

Боротьба з фальсифікованими ліками

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітники СБУ припинили діяльність угруповання, члени якого організували контрабандне ввезення та нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих. Товар, що надходив міжнародними поштовими відправленнями, розповсюджувався за сприяння лікарів регіональних онкологічних диспансерів.

Співробітники СБУ встановили, що фальсифіковані ліки для потреб онкохворих також завозились зловмисниками з Туреччини та Індії.

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