Евакуація через війну є надзвичайним випробуванням для тіла та психіки людини.

Психолог з 20-річним досвідом Леся Ковальчук, яка разом з дітьми евакуювалася з Києва до Європи, з власного досвіду дала кілька корисних порад для тих, хто вирішив тимчасово виїхати з України через війну.

Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".

На додачу до всіх жахів і випробувань, через які проходить зараз кожен українець, у біженців є ще два додаткових:

перебування годинами, а інколи й днями, у замкненому приміщенні (поїзд, автобус, авто) в одному положенні

необхідність постійно приймати доленосні рішення (поїхати чи залишитися, куди саме їхати, яким маршрутом тощо)

"Все це змушує тіло і психіку працювати у режимі надможливостей. А сильний тривалий стрес може призвести до заціпеніння. У цьому стані погляд стає "скляним", людина наче заморожується й відключається від реальності. Вивести людину з цього стану дуже важко", – пояснює психолог.

Щоб не доводити ситуацію до такого стану варто:

Місія мами: зберегти генофонд нації. Якщо там, де ви знаходитесь, стає небезпечно, ваша задача № 1 – вивезти дитину. Діти, які стають свідками насилля, бачать вибухи, кров, смерть, зазнають травми, яка впливатиме на все їхнє подальше життя. Війна закінчиться – і комусь треба буде будувати нову Україну. Вивезти дитину в безпечне місце – це прояв патріотизму.

Якщо там, де ви знаходитесь, стає небезпечно, ваша задача № 1 – вивезти дитину. Діти, які стають свідками насилля, бачать вибухи, кров, смерть, зазнають травми, яка впливатиме на все їхнє подальше життя. Війна закінчиться – і комусь треба буде будувати нову Україну. Вивезти дитину в безпечне місце – це прояв патріотизму. Улюблену іграшку – з собою. Ця іграшка стане "супергероєм" і підтримуватиме дитину.

Ця іграшка стане "супергероєм" і підтримуватиме дитину. Дитині: чіткі інструкції. Спокій мами – запорука спокою дитини. Розмовляйте спокійно, не надто голосно. Давайте чіткі прості інструкції: "Зараз ми сідаємо в автобус. У нас є вода та бутерброди. Ми будемо їхати багато годин. Я з тобою".

Спокій мами – запорука спокою дитини. Розмовляйте спокійно, не надто голосно. Давайте чіткі прості інструкції: "Зараз ми сідаємо в автобус. У нас є вода та бутерброди. Ми будемо їхати багато годин. Я з тобою". Лишайтесь у контакті з тілом. Коли ми багато годин знаходимося в одному положенні, ризик впасти в заціпеніння зростає. Тому повертайтеся у тіло. Якщо є можливість, пострибайте на місці, зробіть кілька присідань. Якщо можливості немає, розітріть вуха, обличчя, розімніть по черзі кожен палець, легенько пощипайте або простукайте усе тіло. Робіть так щогодини.

Коли ми багато годин знаходимося в одному положенні, ризик впасти в заціпеніння зростає. Тому повертайтеся у тіло. Якщо є можливість, пострибайте на місці, зробіть кілька присідань. Якщо можливості немає, розітріть вуха, обличчя, розімніть по черзі кожен палець, легенько пощипайте або простукайте усе тіло. Робіть так щогодини. Що я зараз відчуваю? Ставте собі час від часу це питання і прислухайтеся до тіла. Вам холодно? Млосно? Ви хочете пити? Це допомагає лишатися в контакті з реальністю.

Ставте собі час від часу це питання і прислухайтеся до тіла. Вам холодно? Млосно? Ви хочете пити? Це допомагає лишатися в контакті з реальністю. Дихайте. У стані стресу дихання стає поверхневим та переривчастим. Робіть дихальні вправи: на 6 рахунків вдих – 3-6 рахунків затримка – 6-10 рахунків видих. Глибоке дихання дає мозку команду: я в порядку.

У стані стресу дихання стає поверхневим та переривчастим. Робіть дихальні вправи: на 6 рахунків вдих – 3-6 рахунків затримка – 6-10 рахунків видих. Глибоке дихання дає мозку команду: я в порядку. Пийте воду. В режимі крапельного поливу: часто і маленькими ковточками. Від стресу може пересихати в роті. Якщо води мало – наберіть один ковток у рот і тримайте. Важливо підтримувати слизові оболонки зволоженими – на рівні нервової системи це ще один сигнал про те, що все добре.

В режимі крапельного поливу: часто і маленькими ковточками. Від стресу може пересихати в роті. Якщо води мало – наберіть один ковток у рот і тримайте. Важливо підтримувати слизові оболонки зволоженими – на рівні нервової системи це ще один сигнал про те, що все добре. Спіть за будь-якої можливості. Немає можливості – посидьте кілька хвилин із заплющеними очима, при цьому треба усвідомлено розслабити м'язи обличчя й тіла.

Немає можливості – посидьте кілька хвилин із заплющеними очима, при цьому треба усвідомлено розслабити м'язи обличчя й тіла. Відпочивайте у проміжних пунктах. За першої нагоди прийміть душ, вимийте голову, переодягніться в чисте, поїжте гарячого, відпочиньте. І лише потім приймайте рішення, що робити далі.

За першої нагоди прийміть душ, вимийте голову, переодягніться в чисте, поїжте гарячого, відпочиньте. І лише потім приймайте рішення, що робити далі. Зберігайте інформаційну чистоту. Тримайте руку на пульсі й підтримуйте зв'язок з рідними. Та не сидіть 24/7 у потоці новин, не дивіться нон-стоп фото та відео воєнних дій – це виснажує.

Тримайте руку на пульсі й підтримуйте зв'язок з рідними. Та не сидіть 24/7 у потоці новин, не дивіться нон-стоп фото та відео воєнних дій – це виснажує. Проявляйте людяність. Війна – тест на емпатію для кожного з нас. Озирніться довкола, можливо, комусь поряд ще гірше, ніж вам. Діліться – добро обов'язково повернеться до вас сторицею.

Як повідомляв УНІАН, раніше психологи розповіли, як подолати психологічні наслідки "вимушеної міграції".