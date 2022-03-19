За даними ООН, понад 23% українців (або 9,8 мільйона людей) станом на 18 березня 2022 року були вимушені покинути свої домівки через війну в Україні, і за словами "вимушена міграція", "біженець" чи "переселенець" ховаються певні психологічні небезпеки.
Про це йдеться в телеграм-каналі "Психологічна підтримка".
Відчуття втрати
- втрата землі, де ви народилися і виросли, невпевненість та незнання, коли (і чи) ви зможете повернутися. Его людини формується з рідною землею та її культурою. Зараз вас цього насильницьки позбавили;
- ті, хто втратив своїх близьких, роботу, соціальний статус, домашніх тварин або цінні сімейні реліквії рано чи пізно зіткнуться з почуттями, пов’язаними з цими втратами. Дозвольте собі пережити ці почуття, якими б вони не були;
- як тільки ви задовольните базові потреби: житло, харчування та безпеку, першочерговим завданням має стати – психологічна підтримка.
Втрата приналежності
- Під час війни не лише земля, а й культура під загрозою, це призводить до втрати почуття приналежності до чогось більшого. Породжує відчуття ізоляції та самотності;
- крім того, втрата звичаїв і традицій, які становлять частину ідентичності, може зруйнувати внутрішню єдність, здатність залишатись самим собою;
- залежно від кількості мігрантів, приймаюче суспільство теж може відчувати, що його мова та його культура, у певному сенсі, знаходяться під загрозою;
- пам'ятайте: це нормальний стан речей. Інтеграція не обов’язково означає втрату власної ідентичності. Ніхто у вас не в змозі забрати того/ту, ким ви є;
- зберігайте свої цінності, але й вивчайте основні елементи культури приймаючої країни, такі як мова, манери, звичаї та традиції;
- застосовуйте ці знання у взаємодії з місцевими, так ви зможете легше адаптуватися. Люди бояться невідомого і страх затьмарює наше раціональне мислення.
Відчуття провини
- якщо ви залишили своїх родичів або втратили близьких у конфлікті, ви можете відчувати провину лише тому, що вижили;
- у глибині душі можете відчувати сором і провину за те, що ефективно рухаєтесь далі, коли родичі померли або залишилися, це лише створює бар'єри в адаптації.
- біль можна усунути лише після того, як його пережили, як і будь-яку іншу емоцію. Зверніться за психологічною допомогою, інакше ці травми продовжуватимуть проникати в наступні покоління.
"Ви можете не усвідомлювати, що зіткнулися з однією або кількома з вищезгаданих проблем. Ваш внутрішній стрес може проявлятися у депресії, посттравматичних стресових розладах, психосоматичних скаргах, тривожності, розладах сну, домашньому насильстві або проблемах з управлінням гнівом. Навіть через десятиліття після міграції можна побачити її вплив на людей", – коментують психологи.
При цьому експерти наголошують, що у всіх випадках необхідна професійна підтримка, адже знайти спосіб зцілення модна лише зіткнувшись зі своїм болем.
Щоб отримати безкоштовну конфіденційну онлайн консультацію психолога або психотерапевта, українцям пропонують коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті tellme.com.ua.
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