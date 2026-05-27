В Італії готель відмовився налити клієнтці воду з-під крана: що вирішив суд

У ресторані пропонували лише мінеральну воду в пляшках по 0,75 літра за 7 євро.

В Італії 5-зірковий готель відмовився подати клієнтці воду з-під крана, і суд став на сторону закладу, повідомляє Corriere della Alto Adige.

Йдеться про п’ятизірковий готель Sassongher у курортному містечку Корвара-ін-Бадія в Доломітових Альпах. Туристка відпочивала там тиждень у період різдвяних свят 2019–2020 років, витративши на відпустку понад 5700 євро за пакет із напівпансіоном без напоїв.

Під час проживання жінка неодноразово просила подавати їй за столом звичайну воду з-під крана, однак персонал відмовляв. Натомість у ресторані пропонували лише мінеральну воду в пляшках по 0,75 літра за 7 євро.

Відео дня

Туристка вирішила звернутися до суду. Вона подала позов спочатку до мирового судді в Римі, потім оскаржувала рішення в апеляції та зрештою дійшла до Верховного касаційного суду. Однак на всіх етапах суди ставали на бік готелю.

У своєму позові жінка стверджувала, що їй фактично відмовили у базовому праві доступу до питної води. Вона наголошувала, що вода є природним ресурсом і універсальним правом людини, а мінімальний доступ до неї має бути гарантований кожному.

Крім того, туристка вважала подачу води з-під крана стандартною частиною ресторанного та готельного сервісу – так само, як наявність постелі, опалення чи мила у ванній кімнаті.

За моральні переживання та додаткові витрати жінка вимагала компенсацію у розмірі близько 2700 євро.

Що вирішив суд

Втім, суд остаточно відхилив її вимоги. У рішенні зазначається, що в італійському законодавстві немає норм, які б зобов’язували ресторани чи готелі подавати клієнтам воду з-під крана.

Судді підкреслили: якщо клієнт не хоче купувати бутильовану воду, він може самостійно забезпечити себе питною водою.

Також суд не побачив порушення умов туристичного пакета, оскільки готель виконав основні зобов’язання щодо проживання та харчування.

Адвокат готелю Sassongher Сільвіо Беларді пояснив, що рішення Верховного суду фактично закріпило принцип добровільності у цьому питанні.

"Касаційний суд підтвердив: заклад не зобов’язаний надавати відвідувачам питну воду з-під крана. Якщо людина хоче – вона може самостійно скористатися нею", – зазначив юрист.

За його словами, деякі ресторани та готелі свідомо відмовляються від подачі водопровідної води, щоб уникнути можливих претензій або проблем, пов’язаних із якістю води з мережі.

Нагадаємо, експерти назвали країни, куди не варто їхати цього літа, оскільки там не дуже раді туристам. Зокрема, це Таїланд, де оголошено про скорочення 60-денного безвізу для громадян 93 країн до 30 днів. Також там вводять обов'язковий в'їзний збір у розмірі 300 бат (близько 407 гривень) просто за вихід із літака. Також мова йде про Іспанію, де вимагають від туристів великої кількості даних, включаючи дані кредитних карток та інформацію про родинні зв’язки. Італія, де вводиться плата просто за перебування в популярних громадських місцях, США, які приходом до влади адміністрації Дональда Трампа зробили безліч суперечливих кроків, які чітко дають зрозуміти іноземним туристам, що їм не раді. Крім того, це Нідерланди, Японія, Ісландія та Канада.

Вас також можуть зацікавити новини: