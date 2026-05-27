Білоруси критично не хочуть воювати, тим паче з Україною, - активіст

За його словами, Путін міг би тиском змусити білорусів воювати у 2022 році, але точно не зараз.

Ніхто в Білорусі не хоче воювати проти України. Мотивація відсутня серед силових структур, заявив активіст, засновник білоруської патріотичної організації "Білий легіон" Сергій Бульба в етері каналу "Київ 24".

"Ніхто у війну втягуватись не хоче. У білорусів нема мотивації. Ось у чому сенс, розумієте?", - заявив Бульба.

За його словами, саме через це Путін не ввів білоруські війська у 2022 році. Агенти у силових структурах, очевидно, доповіли Кремлю, що в армії Білорусі існує "негласний консенсус, що білоруси критично не хочуть воювати, тим паче з Україною".

Бульба переконаний, що у 2022 році Путін міг змусити білорусів воювати проти України тиском, але нині, в умовах сучасної війни та активного використання дронів, це буде зробити значно складніше.

Як повідомляв УНІАН, Росія, ймовірно, формує інформаційні передумови для можливого використання території Білорусі для запуску безпілотників по Україні.

Аналітики ISW прогнозують можливість атак безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія" по критичній інфраструктурі та логістичних маршрутах на заході України, включно з трасою М-06 Київ-Чоп та залізничними шляхами, що з’єднують Україну з Польщею.

