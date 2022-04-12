Арестович закликав перестати шукати ворогів серед друзів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав три речі, які психологічно допоможуть встояти у другій фазі війни.

Про це йшлося в його відеозверненні.

"Перше-розуміння, що відбувається. Я його забезпечу", - сказав він.

Також Арестович закликав мінімізувати сварки і зосередитися на досягненні спільних цілей.

"Друге-треба думати не категоріями квартири або поверху, коли сваряться жителі однієї квартири, кімнати, кімната - з кімнатою, квартира - з квартирою. А категорією "спільного дому". Коли ми розуміємо, що на поверхах може відбуватися всяке, наприклад, можуть сваритися представники різних політичних сил. Але у нас є спільний дім, в інтересах якого треба діяти. Можете навіть собі візуалізувати: "Я ось зараз у своїй кімнатці на своєму поверсі з кимось ср*сь, але є спільний будиночок, і ми або разом потонемо, або разом встоїмо і розквітнемо", - сказав він.

Крім цього, радник глави ОПУ закликав не "розганяти зраду" і спробувати ставитися до одержуваної інформації лояльніше.

"Коли ви читаєте чиїсь повідомлення, і вам здається, що це "зрада зрадная", жахливий цинізм і підлість, ви візьміть, перечитайте це повідомлення так, як ніби його написав ваш найкращий друг, в правоті якого ви ніколи не сумнівалися. І ви побачите, що навіть в самому зрадному повідомленні, яке ви бачили, є своя логіка, переживання за країну і за людей. І людина говорить і пише що-небудь, тому що їй не все одно", - додав він.

Арестович також закликав українців перестати шукати ворогів серед друзів.

"Пам'ятайте, що ми, українці, це нація контррозвідників. Розвідник від контррозвідника відрізняється ось чим. Розвідник шукає друзів серед ворогів, а контррозвідник - ворогів серед друзів. Зараз контррозвідувальна діяльність народу вирує на повну, треба знайти шпигуна. ... Вона вирує і на вищому політичному рівні, коли всі шукають, коли хто кого здасть обов'язково. А ви побудьте розвідниками для різноманітності, сбалансуйте собі психіку", - резюмував він.

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