Горіхи в раціоні чоловіків можуть поліпшити якість сперми - вчені

Разом із тим автори зазначають, що їх дослідження поки має низку обмежень і його результати не можна екстраполювати на все чоловіче населення планети.

Іспанські репродуктологи з'ясували, що регулярне споживання мигдалю, фундука і волоських горіхів здатне поліпшити рухливість сперматозоїдів і збільшити їх концентрацію в спермі.

Вчені представлять результати дослідження на щорічній конференції Європейського товариства репродукції людини і ембріології (European Society of Human Reproduction and Embryology) в Барселоні. Робота прийнята до публікації в журналі American Journal of Clinical Nutrition, передає Naked Science.

Кількість і рухливість сперматозоїдів - одні з головних показників якості сперми. Нестача статевих клітин і зниження їх швидкості можуть перешкодити зачаттю, часто ці особливості стають причиною чоловічого безпліддя. Відомо, що раціон чоловіка може впливати на ці показники: наприклад, якість сперми покращують продукти з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, вітамінів C та E, селену, цинку і фолієвої кислоти. Усі ці компоненти в достатку присутні в горіхах.

Читайте такожДонор сперми у Голландії виявився біологічним батьком понад 100 дітей

У новому дослідженні брали участь 119 здорових чоловіків у віці від 18 до 35 років. Протягом 14 тижнів половина добровольців щодня з'їдала близько 60 грамів суміші мигдалю, фундука і волоських горіхів, а інша половина дотримувалася колишньої дієти, в яку горіхи входили рідко. До і після експерименту всі волонтери пройшли стандартний аналіз еякулята (спермограма).

У чоловіків, які дотримувалися "горіхової" дієти, концентрація статевих клітин у спермі виявилася в середньому на 16% вище, ніж у контрольної групи. Показники життєздатності сперматозоїдів були на 4% вище, а рухливість клітин - на 6% вище. На 1% вище виявилися результати аналізу морфологічної нормальності сперматозоїдів. Також у тих, хто регулярно їв горіхи, вчені відзначили більш низькі показники фрагментації ДНК сперматозоїдів - ще одна поширена причина безпліддя у чоловіків.

Автори роботи підкреслюють, що дослідження має низку обмежень. В експерименті брала участь невелика група молодих здорових чоловіків, що дотримуються стандартної "західної" дієти, тому екстраполювати результати на все чоловіче населення планети не можна. Крім того, поки не ясно, чи вплине багата горіхами дієта на фертильність: дослідження стосувалося лише окремих показників якості сперми. Виявити взаємозв'язок між раціоном і фертильністю допоможуть подальші дослідження. Втім, вчені відзначають, що середземноморська дієта, в яку входять і горіхи, вважається корисною для здоров'я незалежно від її впливу на здатність до зачаття.