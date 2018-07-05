У тілі немовляти лікарі знайшли 10 голок

10:36, 05 липня 2018
Зарубіжні новини
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Лікарям вдалося витягти тільки шість голок / фото УНІАН

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При рентген-обстеженні медики виявили голки в черепній частині голови, нижній частині носа, в ногах, на шиї та в грудній клітці, а також в інших частинах тіла дитини, передає Sputniknews-uz.com.

Під час першої операції лікарям вдалося витягти тільки шість голок, ще чотири поки всередині.

Нагадаємо, у січні лікарі знайшли в тілі в 11-місячної дитини з Узбекистану 16 швейних голок, які були там близько місяця.

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Теги: #дитина#лікарі