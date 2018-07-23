Учені пояснили, чому відсутність сексу небезпечна для жінок

Дослідники дійшли висновку про те, що жінкам небезпечно переставати займатися сексом. У такому разі на їхній організм чекає ускладнення.

Жінки, які не займаються сексом, можуть зіткнутися із загрозою атрофії піхви. При такому розладі стінки цього органа стають занадто тонкими. Іншими словами, якщо жінка не вправляє піхву достатньою мірою, вона зношується.

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Вчені з Клініки Майо встановили, що основними факторами ризику подібної атрофії є куріння, відсутність або мала кількість традиційних пологів, а також брак сексуальної активності, передає "МедикФорум".

Вчені наголошують, що подібна активність, як з партнером, так і без нього, збільшує кровотік й робить тканини піхви більш еластичними.

Також нещодавно експерти з Великобританії з'ясували, що чим більше у житті жінки буває оргазмів, тим нижчий у неї рівень стресу, який негативно впливає на всі функції організму.

Раніше сексологи з'ясували, яких помилок чоловіки найчастіше припускаються під час сексу.