Унікальний випадок: органи здорової жінки пересадили чотирьом людям, після чого всі вони захворіли на рак

Троє з чотирьох пацієнтів, які отримали "заражені" донорські органи, померли.

Європейські медики описали унікальний випадок: відразу у чотирьох пацієнтів, яким раніше пересадили органи одного і того ж здорового донора, виявили рак грудей.

Читайте такожТяжкі захворювання очей лікуватимуть за допомогою донорських клітин

Випадки передачі захворювань при трансплантації органів відзначалися і раніше (хоч і в дуже рідкісних випадках), проте передача подібним чином раку зафіксована вперше, передає Бі-бі-сі. Троє з чотирьох пацієнтів, що отримали "заражені" донорські органи, померли.

Як таке трапилося, медикам ще належить встановити: до трансплантації всі органи пройшли ретельну перевірку і були визнані безпечними для пересадки, захворювання ж розвинулося лише через кілька років.

Безпрецедентний випадок описаний у статті, написаній командою вчених з Німеччини та Нідерландів і опублікованій в журналі American Journal of Transplantation. У статті йдеться, що пересаджені органи належали жінці, яка померла в 2007 році - у віці 53 років - від інсульту. Оскільки ні про які захворювання, які завадили б їй стати донором, медикам відомо не було, її здорові органи було вирішено пересадити пацієнтам, які їх потребують.

Всього було проведено п'ять операцій: були пересаджені обидві донорські нирки (двом різним людям), легені, печінку і серце. Попередньо всі органи пройшли додаткове обстеження, і ніяких ознак раку або інших захворювань в них виявлено не було.

Спочатку всі п'ять реципієнтів благополучно перенесли операцію. Однак незабаром жінка, яка отримує донорське серце, померла - як уточнюють медики, з інших, не пов'язаних з пересадкою причин.

Через 16 місяців пацієнтка, яка отримала легені від того ж донора, поскаржилася на нездужання і пройшла нове обстеження. У лімфовузлах її грудей були виявлені ракові клітини - однак аналіз ДНК показав, що вони походять від донорського органу.

Зупинити зростання пухлини не вдалося. Жінка померла від раку грудей приблизно через рік після постановки діагнозу.

Медики негайно зв'язалися з іншими трьома пацієнтами, що одержали органи від того ж донора. Їм розповіли про події і настійно порадили пройти обстеження на предмет раку. Всі троє пройшли необхідний скринінг - і спочатку жодних ознак онкології виявлено не було.

Однак в 2011 році клітини раку грудей з'явилися в пересадженій донорській печінці. Реципієнтка дмовилася робити повторну трансплантацію, побоюючись можливих ускладнень, і вирішила боротися з раком. Спочатку променева терапія допомогла, однак незабаром рак повернувся - і в 2014 році жінка померла.

У пацієнтки, яка отримала ліву нирку, рак грудей діагностовали у 2013 році - через шість років після трансплантації. До того моменту пухлина вже поширилася на інші органи, і жінка померла через два місяці.

Права нирка була пересаджена 32-річному чоловіку. Через чотири роки в донорському органі були також виявлені клітини раку грудей, проте в цьому випадку медики змогли видалити уражену нирку.

Пацієнт перестав приймати імунодепресанти (їх в обов'язковому порядку прописують після трансплантації, щоб організм не відторгнув донорський орган) і пройшов курс хіміотерапії. Лікування виявилося успішним, і на даний момент - через 10 років після пересадки - в організмі чоловіка раку не виявляється.

Як зазначено в опублікованому дослідженні, ризик отримати рак в результаті трансплантації донорського органу вкрай низький і складає приблизно 0,01-0,05%.

Перед пересадкою органи проходять масу перевірок. Зокрема, в описаному випадку жінці-донору були проведені ультразвук серця і черевної порожнини, рентгенографія грудної клітки і ретельне дослідження дихальних шляхів.

Однак, як підкреслюють фахівці, неможливо досконально перевірити абсолютно всі, і завжди залишається мінімальний шанс на те, що те чи інше захворювання донора не буде виявлено і передасться реципієнту.

В даному випадку у загиблої жінки, мабуть, був недіагностований рак грудей, і по її організму поширилися мікрометастази - невеликі скупчення ракових клітин, які було неможливо виявити звичайними методами.

Враховуючи той факт, що після трансплантації всі пацієнти приймають імунодепресанти, їхній організм не може боротися з раком своїми силами - і пухлині простіше рости.

Автори дослідження відзначають, що, можливо, якби органи перед пересадкою піддали детальній комп'ютерній томографії, мікрометастази вдалося помітити. Проте вони запевняють, що проводити такий скринінг кожного донора не має практичного сенсу, оскільки подібні дослідження нерідко дають помилковий позитивний результат - і перевірку не будуть проходити здорові органи, які могли б врятувати чиєсь життя.