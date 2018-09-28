Британець, який народився без пеніса, впав у кому після першого в житті сексу

Чоловік перебував без свідомості п'ять днів.

45-річний британець Ендрю Уордл, який народився без пеніса, та якому влітку встановили імплант статевого органу, впав кому через кілька днів після першого справжнього сексу у своєму житті.

Як повідомляє DailyStar, пеніс, зроблений зі шкіри руки Ендрю, функціонує за допомогою кнопки, завдяки якій статевий орган приводиться в стан ерекції.

Кохана Ендрю і лікарі переживали, що такий стан чоловіка міг бути викликаний сексом.

Чоловік був без свідомості близько п'яти днів, лікарі визначили, що йому потрібно видалити жовчний міхур.

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Як повідомляв УНІАН, англієць є жертвою екстрофії сечового міхура - рідкісного родового дефекту, при якому цей орган формується зовні тіла. У Ендрю є яєчка, але немає пеніса. Ще дитиною він пройшов через хірургічну операцію по створенню штучного проходу в сечостатеву систему. Після цього відбулися 15 операцій для створення спеціальної трубки з сечового міхура, через яку нормально відходила сеча.

Ендрю довгий час страждав від проблем з нирками. Він був у такому відчаї, що навіть намагався вчинити самогубство, але у 2012 році лікарі дали йому надію на встановлення протеза. Лише у 2014 році Ендрю пройшов через першу операцію з видалення стоми, і згодом йому знадобилося ще два роки для завершення всієї цієї процедури. У 2015 році пластичні хірурги створили основу для пеніса зі шкіри, м'язів і нервів лівої руки, а також вен у правій руці пацієнта.

Протягом наступних трьох років хірурги обговорювали подробиці проведення основної операції, поки вона все ж таки не відбулася у грудні 2017. Влітку цього року Ендрю пройшов через останню хірургічну процедуру, після якої фаллопластика була завершена.