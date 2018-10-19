Названо найкорисніші для здоров'я кімнатні рослини

У будинку повинно бути якомога більше рослин. Дослідження показало, що вони зміцнюють здоров'я за рахунок поліпшення якості повітря й зниження ризику сухості шкіри.

Наявність рослин у будинку може зробити нас здоровими за рахунок поліпшення якості вдихуваного повітря та насичення його великою кількістю кисню.

Дослідники виявили, що такі кімнатні рослини як лілія миру і плющ вважаються «голодними», оскільки вони потребують багато води і сонячного світла. Однак їхні потреби позитивно впливають на атмосферу в приміщеннях, повідомляє MedikForum.

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Кімнатні рослини виділяють воду в повітря і поглинають вуглекислий газ, у відповідь даючи кисень. Це дуже доступний за вартістю і простий спосіб захисту від сухості шкіри і проблем з диханням або пов'язаних з легенями хвороб, як вважають дослідники.

Вчені оцінили вплив різних рослин на повітря у приміщеннях. Виявилося, що лілія миру і плющ є найкращими, оскільки вони поглинають максимальну кількість вуглекислого газу і води. Дослідники наголошують, що людина сьогодні проводить до 90% часу в приміщеннях. Саме тому рослини з високим ступенем виділення кисню та води в атмосферу забезпечують найкращу вологість у приміщеннях. Висока вологість сприяє нормальному зволоженню шкіри. Якщо ж наша шкіра постійно сохне, то це сприяє подразненням і виникненню різних проблем з диханням або синусових інфекцій.

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