Електронні сигарети допомогли серйозно зменшити рівень куріння у Великобританії

За останні роки 1,7 млн. британців перейшли із звичайних сигарет на електронні.

А ще більше 900 тисяч колишніх курців завдяки електронним сигаретам повністю відмовилися від тютюну.

Про це пише відомий британський лікар і телеведучий Хіларі Джонс у своїй колонці в журналі Sun.

Лікар спростовує основні аргументи противників електронних сигарет – про те, що вони так само шкідливі, як і звичайні, що завдяки електронним сигарет молодь починає курити і про те, що за допомогою електронних сигарет виробники намагаються «нормалізувати» куріння як явище, «замість того, щоб суспільство повністю відмовилося від цієї згубної звички».

- Звичайно, як лікар, я не раджу людям, які ніколи не курили, пробувати електронні сигарети. Але таких у загальній статистиці лише 0,5%. Зате тільки в Британії більше 900 тисяч курців кинули палити завдяки електронним сигарет. Саме електронні сигарети стають найпопулярнішим методом успішного припинення паління разом з професійною допомогою лікаря – пише Хіларі Джонс.

При цьому експерт нагадує, що в Британії чи не найжорсткіше в світі законодавство з регулювання електронних сигарет (у т. ч. заборону реклами, продажу неповнолітнім, необхідність відповідності стандартам якості тощо).

- В цьому місяці національний рух Stoptober рекомендував використання електронних сигарет як допомогу для припинення куріння. І якщо це допоможе хоча б частині з 9 млн. британських курців кинути цю звичку, я, як лікар, буду радий бачити в наших операційних менше пацієнтів, убитих раком – впевнений Хіларі Джонс.

У той же час фармацевт Аббас Канані у цій же публікації застерігає від передчасних висновків.

- Нікотин, який міститься в рідинах для вейпінгу, викликає звикання, підвищує тиск і рівень адреналіну в крові – пише фармацевт.

У той же час Хіларі Джонс не поділяє побоювань колеги.

- Дійсно, нікотин викликає звикання. Ну і що? Кофеїн теж викликає звикання. Але всупереч поширеним помилкам, нікотин не є причиною ракових захворювань і сам по собі не несе серйозної шкоди – впевнений Хіларі Джонс.

- Хоча використання електронних сигарет може бути більш безпечним, ніж куріння традиційних сигарет, це питання досі не надто вивчене. І ми до кінця не знаємо, наскільки електронні сигарети можуть бути згубними для нашого здоров'я – пише Аббас Канані.