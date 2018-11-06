Британські вчені з'ясували, що у "жайворонків" менший ризик розвитку раку грудей

Саме аналіз анкет пацієнтів показав, що жінки, які називають себе "совами" значно частіше хворіли на рак.

Британським вченим вдалося виявити зв'язок між ризиком розвитку раку грудей і часом ранкового підйому.

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У жінок-жайворонків, як пише Times, на 40% менший ризик захворіти цим видом раку, передає Бі-бі-сі. Інший цікавий висновок дослідників показує, що у жінок, схильних спати більше рекомендованих 7-8 годин на день, ризик захворіти на рак грудей підвищується на 20%.

Вчені аналізували дані 400 тис. пацієнтів з британського банку біоматеріалів і дані Міжнародної асоціації раку грудей.

Саме аналіз анкет пацієнтів показав, що жінки, які називають себе "совами" значно частіше захворювали раком.

Ребекка Річмонд з Брістольського університету зазначила, що хоча аналіз показує кореляцію між пізнім відходом до сну і тривалим сном з ризиком розвитку раку грудей, неможливо зрозуміти, чи є тут причинно-наслідковий зв'язок.

Times нагадує, що одне з попередніх досліджень знайшло зв'язок між роботою в нічні зміни і розвитком раку, пов'язуючи такий негативний вплив з недостатньою кількістю світла, яке отримує організм людей, які сплять вдень, а не вночі.

Поки дослідження не було опубліковано в респектабельному академічному журналі, але викликало жвавий інтерес на конференції Національного Інституту досліджень раку в Глазго.