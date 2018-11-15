Вчені з'ясували, що холодна погода схиляє людей більше пити спиртного

У холодних країнах випадки алкоголізму і розвиток на його фоні цирозу печінки зустрічаються набагато частіше.

Схильність людей до вживання алкоголю пов'язана з кліматичними умовами.

Читайте такожБезпечної дози алкоголю не існує - вчені

До такого висновку прийшла група міжнародних вчених зі США, Іспанії та Мексики, пише Весь Харків з посиланням на Hepatology.

Фахівці проаналізували дані про рівень споживання спиртного в 193 країнах і співвіднесли їх з кліматом в цих державах. З'ясувалося, що у найхолодніших країнах жителі більш схильні до випивки, в той час як у сонячних і теплих регіонах рівень споживання алкоголю нижчий.

Крім того, в холодних країнах випадки алкоголізму і розвиток на його фоні цирозу печінки зустрічаються набагато частіше.

На думку вчених, що в холодному кліматі алкоголь може використовуватися в якості зігріваючого засобу і методу боротьби з депресією. Через погану і похмуру погоду ризик виникнення психологічних проблем, таких як депресія і стрес, вище.