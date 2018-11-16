Названо фрукти, які продовжують життя

Вживання двох яблук у день дозволяє сповільнити вікове зниження розумових здібностей людини.

За даними дослідження, проведеного фахівцями Американської хімічної спільноти, вживання лише двох яблук у день може продовжити життя.

Зокрема, фахівці підрахували, що така звичка здатна знизити ризик передчасної смерті на 35%, повідомляє MedikForum.

Висновку про те, що яблука сприяють довшому життю, вчені дійшли після експерименту з мишами, яким існування на яблучній підгодівлі допомогло продовжити життя на 10%. Тварини отримували добавку, еквівалентну двом яблукам у день в людському раціоні. Для них вживання яблук знизило ризик ранньої смерті на 35%.

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За словами вчених, у яблуках містяться флавоноїди, які можуть розслаблювати кровоносні судини, що захищає від розвитку серцево-судинних захворювань. Крім цього, регулярне споживання яблук стимулює вироблення нейротрансмітера ацетилхоліну в головному мозку, а з цією обставиною пов'язані процеси поліпшення когнітивних функцій, зокрема, пам'яті. Вживання двох яблук у день, таким чином, дозволяє сповільнити вікове зниження розумових здібностей людини.

Забезпечуючи комплексний захист від хвороб серця і судин, а також від нейродегенеративних патологій, яблука можуть продовжувати людям життя, резюмували фахівці.

Раніше дослідження вчених з Брістольського університету у Великобританії показало, що найкращим засобом проти старіння з наявних на сьогодні є фізична активність.