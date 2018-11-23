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Компанія Samsung вибачилася за смертельні випадки і хвороби працівників

16:31, 23 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація / REUTERS

Південнокорейський технологічний концерн Samsung приніс вибачення сотням працівників, які захворіли у зв'язку із шкідливим виробництвом, а також сім'ям померлих від даних захворювань.

У п'ятницю, 23 листопада, глава концерну Ки Нам Кім в ефірі південнокорейського телебачення висловив співчуття у зв'язку з недостатніми заходами концерну для захисту від потенційних ризиків для здоров'я на виробництві чіпів і рідкокристалічних дисплеїв, повідомляє DW.

"Ми приносимо щирі вибачення тим, хто страждав від захворювань, а також їх сім'ям", - заявив він. Крім того, концерн погодився виплатити компенсації колишнім і нинішнім співробітникам, які захворіли в результаті контакту зі шкідливими хімікатами на робочому місці. У найближчі десять років їм будуть виплачуватися компенсації до 150 мільйонів вон (в перерахунку близько 116 тисяч євро).

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Конфлікт між керівництвом і працівниками компанії почався після смерті від лейкемії 23-річної співробітниці в 2007 році. Її батько відмовився укласти угоду з концерном і знайшов однодумців серед співробітників Samsung і їх родичів, організувавши рух, який бореться за визнання відповідальності концерну за здоров'я працівників на небезпечному виробництві.

Правозахисна група "Захисники здоров'я і прав працівників індустрії напівпровідників" (SHARPS) задокументувала 320 випадків важких захворювань серед працівників фабрик Samsung, 118 з цих людей померли.

У травні 2014 року керівництво Samsung вже приносило вибачення хворим онкологічними захворюваннями працівникам та їх сім'ям, одночасно підкресливши, що не бачить зв'язку даних випадків із діяльністю концерну.

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Теги: #Samsung#хвороба