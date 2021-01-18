За словами психологів, цей день нівелює проблему поширення депресії.

Третій понеділок січня вважають найдепресивнішим днем року, який більше відомий як "блакитний понеділок". Кажуть, цього дня люди зазвичай почуваються пригнічено і мають гірший настрій, ніж зазвичай. У 2021 він випадає на 18 січня.

Дата була започаткована психологом Кліфом Арналом у 2004 році. Вона була визначена за допомогою формули, яка враховує метеорологічні, психологічні та економічні дані, пише Українська правда. Життя.

Читайте такожПідтримка близьких у важкій ситуації має величезний ефект - вчені

Наприклад, до формули входять фактори поганої погоди, виплат по кредитах, невиконання новорічних обіцянок, рівень мотивації. При цьому для багатьох погане самопочуття в зимові місяці не обмежується одним днем. Навпаки, це симптом сезонного афективного розладу, іноді його ще називають зимовою депресією, яка триває протягом усього сезону.

Лікар Алекс Джордж пропонує кілька корисних поради, як покращити свій емоційний стан у важкий період, пише The Sun.

Шторми проходять.

Що б ви не відчували, не забувайте, що все зміниться. Якщо сьогодні поганий день, вірте, що завтра буде краще.

Це легко зробити.

Якщо сьогодні поганий день, не загострюйте ситуацію тим, що турбуєтеся про те, як ви себе почуваєте.

Сила любові.

Поговоріть з рідною або коханою людиною і розкажіть, що ви відчуваєте, одночасно перевіряючи, як вони себе почувають.

Трава зеленіша.

Це просто, але час, проведений на вулиці, може мати величезне значення. Сходіть на прогулянку або посидьте в саду, звертаючи увагу на те, що ви зазвичай не бачите, наприклад, спів птахів або рослини та дерева. Дослідження показують, що увага до природи справді може поліпшити настрій.

Дайте "п'ять".

Погане харчування може сприяти млявості та втомі, тому переконайтеся, що ви вживаєте п'ять фруктів і овочів в день – а не занадто багато оброблених продуктів.

Стакан наполовину повний.

Якщо у вас поганий день, в кінці не пийте алкоголь. Може здатися, що це підніме вам настрій, але в довгостроковій перспективі цього не станеться. Пийте багато води та уникайте зневоднення.

Золотий час.

Хороший нічний сон може мати велике значення для поліпшення здоров'я, тому намагайтеся спати рекомендовані вісім годин щоночі.

Вимкніть все.

Ми всі можемо за звичкою перевіряти наші телефони, але якщо у вас поганий настрій – не поспішайте. Не піддавайтеся спокусі ставити їх поруч з ліжком.

Інтелектуальна карта.

Психічне здоров'я може бути схоже на бензобак – іноді він сповнений, іноді – порожній. Запам'ятайте свій настрій і який відсоток наповнення ви відчуваєте, а потім запитайте себе, чому. Скоро ви помітите певний взаємозв'язок, можливо, між вправами та поліпшенням настрою або виходом на вулицю.

Знайдіть те, що вам допомагає, і дотримуйтеся цього.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН