Там зазначили, що без посиленого контролю за поширенням нового штаму коронавірусу служби охорони здоров'я зазнають додаткового навантаження.

Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Великобританії і який відрізняється більш високою швидкістю поширення, виявлений в 22 країнах Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожНауковці прогнозують зростання смертності через Британський штам коронавірусуПро це повідомив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге. Всього в зону відповідальності бюро входять 53 держави, в тому числі країни колишнього СРСР в Середній Азії, а також Туреччина та Ізраїль.

Клюге сказав, що без посиленого контролю за поширенням нового штаму коронавірусу служби охорони здоров'я зазнають додаткового навантаження.

Він запропонував ретельніше слідувати заходам, "з якими ми всі вже знайомі" - зокрема, носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і уникати зборів. За його словами, мобілізація охорони здоров'я та заходи соціальної підтримки допоможуть «згладити стрімку вертикаль» на графіках захворюваності в деяких країнах.

Глава європейського офісу ВООЗ не уточнив, в яких країнах регіону був виявлений новий штам коронавірусу, передає kommersant.

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Автор: УНІАН