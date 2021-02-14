Вже відомо про сім підтверджених випадків цього небезпечного захворювання.

Уряд Гвінеї офіційно оголосив епідемію лихоманки Ебола в одній з префектур.

Про це повідомляє Guinee114.

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Як повідомляється, випадки зараження почали фіксувати після похорону однієї з медсестер, які відбулися 1 лютого.

Поки відомо про сім випадків зараження-це 4 чоловіки і 3 жінки у віці старше 25 років. Від хвороби вже померли три людини.

Лихоманка Ебола: що відомо про захворювання

Лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, викликана вірусом Ебола. Це рідкісне, але вкрай небезпечне захворювання.

Спалахи епідемії зафіксовані в Центральній і Західній Африці, летальність становила від 25 до 90%.

Хвороба вражає людину, деяких інших приматів і парнокопитних.

Ебола: симптоми

Симптоми зазвичай починаються раптово. З'являється відчуття втоми, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, м'язовий біль, болі в суглобах, головний біль і болем у горлі.

Температура зазвичай вище 38,3 °C.

За цим часто слідують нудота, блювота, діарея, болі в животі, а іноді і гикавка.

Далі може виникнути задишка і біль у грудях, а також набряки, головні болі і конфузія.

У деяких випадках може статися внутрішнє і зовнішнє кровотеча.

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Переклад: Катерина Лиманська