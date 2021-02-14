Уряд Гвінеї офіційно оголосив епідемію лихоманки Ебола в одній з префектур.
Про це повідомляє Guinee114.
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Як повідомляється, випадки зараження почали фіксувати після похорону однієї з медсестер, які відбулися 1 лютого.
Поки відомо про сім випадків зараження-це 4 чоловіки і 3 жінки у віці старше 25 років. Від хвороби вже померли три людини.
Лихоманка Ебола: що відомо про захворювання
- Лихоманка Ебола - гостра вірусна хвороба, викликана вірусом Ебола. Це рідкісне, але вкрай небезпечне захворювання.
- Спалахи епідемії зафіксовані в Центральній і Західній Африці, летальність становила від 25 до 90%.
- Хвороба вражає людину, деяких інших приматів і парнокопитних.
Ебола: симптоми
Симптоми зазвичай починаються раптово. З'являється відчуття втоми, лихоманка, слабкість, зниження апетиту, м'язовий біль, болі в суглобах, головний біль і болем у горлі.
Температура зазвичай вище 38,3 °C.
За цим часто слідують нудота, блювота, діарея, болі в животі, а іноді і гикавка.
Далі може виникнути задишка і біль у грудях, а також набряки, головні болі і конфузія.
У деяких випадках може статися внутрішнє і зовнішнє кровотеча.
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