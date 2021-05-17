Очікується, що найближчими тижнями розпочнеться основне ключове дослідження фази 3.

Французька лабораторія Sanofi опублікувала позитивні результати клінічного випробування своєї вакцини проти COVID-19, розробленої спільно з британською GSK.

Відповідна інформація розміщена на сайті компанії, пише "Європейська правда".

Проміжні результати дослідження фази 2 на людях показують, що введення цієї вакцини "викликало вироблення високих концентрацій нейтралізуючих антитіл у дорослих усіх вікових груп на рівнях, порівнянних з тими, що спостерігаються у людей, які одужали від інфекції".

Читайте такожУ Франції втретє запровадили локдаун

У дослідженні брали участь 722 добровольці в США та Гондурасі. Очікується, що найближчими тижнями розпочнеться основне ключове дослідження фази 3.

Проміжні результати фази 2 показали від 95% до 100% сероконверсії (вироблення антитіл) після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років) та у всіх дозах, з прийнятною переносимістю та без загрози безпеці.

У партнерстві між двома компаніями Sanofi забезпечує свій рекомбінантний антиген, а GSK вносить свій пандемічний ад'ювант (речовина для посилення дії препарату).

Виробник пояснює, що рекомбінантна технологія в поєднанні з ад'ювантом GSK розроблена, щоб забезпечити переваги стабільності при температурах, що використовуються для звичайних вакцин, що робить її легкою для реалізації та простішою для розподілу в глобальному масштабі через існуючу інфраструктуру, де вакцини зберігаються при нормальній температурі холодильника.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко