Великобританія стала найбільшим вогнищем нового штаму.

14 грудня 2020 року Міністерство охорони Здоров'я Британії заявило про виявлення нового штаму коронавірусу у більш ніж 60 регіонах країни. Всього новим вірусом захворіло більше тисячі осіб, а більшість випадків зафіксовано на півдні Великобританії.

Новий штам коронавірусу: де і коли він виник

Мутацію коронавірусу в Британії зафіксували ще в вересні, але розшифрувати його геном вдалося не відразу. Новий штам отримав назву N501Y. Спочатку він не вважався більш небезпечним або заразним. Однак кількість носіїв мутованого коронавірусу збільшувалася, незважаючи на введений жорсткий локдаун в Британії.

Вже в листопаді приблизно 25% всіх заражень в Лондоні становили випадки захворювання новим штамом. 19 грудня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразніше інших форм коронавірусу. Поки що невідомо, якою буде смертність від нового штаму. Однак більш висока зараженість може вплинути на заповненість лікарень.

Ситуація в Британії

Швидше за все новий штам поширюється в Лондоні і на південному сході Англії. Влада Великобританії вважає, що "ситуація з новою мутацією вийшла з-під контролю". Через стрімке поширення нового штаму уряд Британії прийняв рішення ввести жорсткий локдаун в країні. Імовірно він буде діяти кілька місяців - поки більша частина населення не отримає вакцину.

З 20 грудня у Великобританії діють нові жорсткі обмеження, серед яких заборона на в'їзд і виїзд з регіонів, вихід на вулицю вдень без необхідності і вночі, закриття більшості підприємств, крім найнеобхідніших для життя.

Новий штам в інших країнах

Випадки зараження штамом N501Y були зафіксовані в Італії, Нідерландах, Данії та Австралії. Більшість з них пов'язують з відвідуванням хворими території Великобританії. Ряд країн ЄС і світу заявив про закриття авіасполучення з Великобританією, щоб уникнути ризику зараження.

Такі заходи можуть вжити і в Україні. На території України поки що не було виявлено випадків зараження новим штамом. У британському посольстві українцям рекомендували тимчасово утриматися від поїздок до Великобританії.

Вакцина від коронавірусу і новий штам

Вчені заявляють, що вакцина від коронавірусу, найімовірніше, буде також ефективна і проти нового штаму. Немає підстав вважати, що N501Y більш стійкий до вакцини.

Однак в майбутньому можуть виникнути мутації вірусу, які адаптуються до вакцини і будуть стійкі до неї. Тоді вченим доведеться видозмінювати вакцину.

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Автор: Катерина Пулатова