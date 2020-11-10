Науковці створили точну 3D-візуалізацію коронавірусу, який заражає тисячі людей в Україні щодня. Вона відображає як зовнішній вигляд вірусу, так і його внутрішню структуру.
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Про це пише Апостроф з посиланням на Mail Online.
Візуалізація створена на основі останніх даних про структуру вірусу SARS-CoV-2, що викликав пандемію COVID-19.
Творці моделі, експерти з університету науки і технологій імені короля Абдалли (KAUST) в Саудівській Аравії сподіваються, що вона допоможе в розробці засобів лікування COVID-19.
У відео науковці демонструють свою модель, яка охоплює білкові шипи на її поверхні, а також генетичний матеріал, укладений всередині вірусної мембрани.
"Наша тривимірна модель демонструє сучасну структуру SARS-CoV-2 на рівні атома і розкриває деталі вірусу, які раніше було неможливо побачити, наприклад, на нашу думку, білки нуклеокапсида утворюють мотузкову структуру всередині нього", - зазначив дослідник KAUST Ондржей Стрнад.
Для створення моделі дослідники використовували зображення вірусної поверхні з високою роздільною здатністю за допомогою скануючих електронних мікроскопів. Вони виявляють специфічний зовнішній вигляд вірусної поверхні, показуючи білки і рецептори, які виступають на вірусі.
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