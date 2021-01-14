Міністр охорони здоров’я Чехії додав, що перевірка у рамках цієї справи продовжиться.

Керівник Державного управління з охорони здоров’я Чехії Павло Бржезовський пішов у відставку після того, як громадськість дізналася про вакцинацію його підопічних та їхніх родичів.

Про це повідомляє Чеське радіо.

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Більшість співробітників не мали права на пріоритетну вакцинацію.

Усього використали 1000 доз дефіцитного наразі препарату, застосування якого регулюється суворими правилами. В Чехії нині вакцинують пенсіонерів, медиків і соціальних працівників у пансіонах для людей похилого віку.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатний додав, що перевірка у рамках цієї справи продовжиться.

«Подібне категорично недопустимо, такі інциденти не повинні повторюватися. Сказано було зрозуміло, що пріоритет мають медики, похилі й співробітники закладів соціальної опіки», – зазначив, своєю чергою, прем’єр Чехії Андрей Бабіш.

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Автор: УНІАН