Жорсткі протиепідемічні заходи триватимуть місяць.

У Франції втретє запровадили локдаун.

Жорсткі протиепідемічні заходи, які раніше діяли лише у певних регіонах Франції, сьогодні стали чинними на території усієї країни. Новий - вже третій від початку пандемії COVID-19 - загальнонаціональний локдаун триватиме один місяць, повідомляє Deutsche Welle.

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Зокрема, по всій країні з 19:00 діятиме комендантська година та заборона віддалятися від місця проживання більше ніж на 10 кілометрів. Залишати домівку можна для прогулянок на свіжому повітрі та відвідування магазинів. Подорожі з одного регіону в інший без поважних причин заборонено. Жителям країни, що працюють, рекомендовано перейти на віддалений режим роботи.

Також з понеділка, 5 квітня, щонайменше три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Планується проведення одного тижня загальнонаціонального віддаленого шкільного навчання, після яких будуть два тижні весняних канікул. Студенти зможуть відвідувати лекції не частіше одного разу на тиждень.

Таке закриття шкіл у Франції відбувається вперше в поточному навчальному році. До аналогічного кроку влада Франції вдавалася лише рік тому під час першого локдауну в країні.

Про запровадження нового загальнонаціонального локдауну у Франції 31 березня оголосив президент країни Еммануель Макрон.

На момент оголошення нових заходів рівень захворюваності на COVID-19 в країні досягнув 375 на 100 тисяч жителів, а у відділеннях інтенсивної терапії перебувало понад 5 тисяч пацієнтів із COVID-19.

Від початку пандемії у Франції було виявлено понад 4,8 млн хворих на COVID-19, більш як 96 тисяч померли.

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Автор: Вікторія Токарєва