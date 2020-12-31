Як приклад журналісти наводять інформацію про те, що Пекін намагається перешкодити вченим і співробітникам ЗМІ отримати доступ до печер, де гніздяться кажани, від яких вірус нібито міг передатися людині.

Влада Китаю припиняє спроби оприлюднити інформацію або дані досліджень про походження коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

"Влада КНР побоюється оприлюднення інформації, яка може свідчити про їх недбалість у перешкоджанні поширенню інфекції", - зазначили автори матеріалу.

Відзначається, що співробітники агентства прийшли до таких висновків після того, як поговорили з десятками вченими з КНР та інших країн і ознайомилися з внутрішніми даними і документами влади.

"Китайський уряд жорстко контролює всі дослідження, що стосуються походження коронавірусу, припиняє деякі з них і активно підтримує альтернативні теорії щодо того, що його джерело може бути за межами Китаю", - зазначено в статті.

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Як приклад журналісти наводять інформацію про те, що Пекін намагається перешкодити вченим і співробітникам ЗМІ отримати доступ до печер, де гніздяться кажани, від яких вірус нібито міг передатися людині. А у дослідників, які там працювали, нібито вилучили отримані зразки.

Поява COVID-19 у світі:

Поширення коронавірусу почалося в кінці 2019 року. Його спалах був зафіксований на рибному ринку в китайському місті Ухань. Відтоді хвороба стрімко поширилася по всьому світу.

Президент США не раз заявляв, що відповідальність за поширення коронавірусу лежить на Китаї, який не попередив світ про небезпечну хворобу.

За даними на 30 грудня у світі від СOVID-19 померли 1786057 осіб. Всього підтверджено 81908887 випадків захворювання.

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Автор: УНІАН