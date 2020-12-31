Влада Китаю припиняє спроби оприлюднити інформацію або дані досліджень про походження коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це йдеться в матеріалі Associated Press.
"Влада КНР побоюється оприлюднення інформації, яка може свідчити про їх недбалість у перешкоджанні поширенню інфекції", - зазначили автори матеріалу.
Відзначається, що співробітники агентства прийшли до таких висновків після того, як поговорили з десятками вченими з КНР та інших країн і ознайомилися з внутрішніми даними і документами влади.
"Китайський уряд жорстко контролює всі дослідження, що стосуються походження коронавірусу, припиняє деякі з них і активно підтримує альтернативні теорії щодо того, що його джерело може бути за межами Китаю", - зазначено в статті.
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Як приклад журналісти наводять інформацію про те, що Пекін намагається перешкодити вченим і співробітникам ЗМІ отримати доступ до печер, де гніздяться кажани, від яких вірус нібито міг передатися людині. А у дослідників, які там працювали, нібито вилучили отримані зразки.
Поява COVID-19 у світі:
- Поширення коронавірусу почалося в кінці 2019 року. Його спалах був зафіксований на рибному ринку в китайському місті Ухань. Відтоді хвороба стрімко поширилася по всьому світу.
- Президент США не раз заявляв, що відповідальність за поширення коронавірусу лежить на Китаї, який не попередив світ про небезпечну хворобу.
- За даними на 30 грудня у світі від СOVID-19 померли 1786057 осіб. Всього підтверджено 81908887 випадків захворювання.
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