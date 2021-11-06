Міністерство включило щеплення від коронавірусу в список обов'язкових для населення ще в березні цього року, а тепер поширило дію цього положення і на дітей.

Центральноамериканська країна Коста-Ріка першою в світі зробила щеплення від коронавірусу обов'язковим для дітей у віці від 5 до 11 років.

"З метою захисту інтересів хлопчиків, дівчаток і підлітків [...] Національна комісія вакцинації та епідеміології постановила, що імунізація від COVID-19 буде обов'язковою для всіх дітей", - оголосило Міністерство охорони здоров'я Коста-Ріки.

Міністерство включило щеплення від коронавірусу в список обов'язкових для населення ще в березні цього року, а тепер поширило дію цього положення і на дітей.

Як пояснює місцеве видання Tico Times, в Коста-Ріці всі щеплення від заразних хвороб, включені Міністерством охорони здоров'я в спеціальний список, обов'язкові за законом.

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У п'ятимільйонній Коста-Ріці повністю щеплені від коронавірусу 55% населення, а хоча б одне щеплення зробили 70% жителів країни у віці від 12 років.

Вакцинація костариканських дітей розпочнеться за планом у березні 2022 року. Країна уклала з американською компанією Pfizer договір про постачання 3,5 млн доз, півтора мільйона з яких будуть спеціальними дозами для дітей. Іншими двома мільйонами робитимуть треті щеплення дорослим, передає Бі-бі-сі.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня застосування вакцини Pfizer / BioNTech для дітей віком до 11 років було офіційно схвалено в США.

Американське управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) за результатами випробувань дійшло висновку, що щеплення в 91% випадків запобігає коронавірусу у дітей і підлітків і не дає ніяких серйозних побічних ефектів. Діти вкрай рідко хворіють на коронавірус у важкій формі, але медики розраховують, що їх вакцинація допоможе стримати поширення коронавірусу. У США це рішення відкрило шлях до вакцинації 28 млн дітей, але обов'язкового щеплення для них, як в Коста-Ріці, в США не оголошували.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла