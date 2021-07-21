Через жирне м'ясо і велику кількість солі значно зростає шанс розвитку ішемічної хвороби серця.

Регулярне вживання в їжу червоного м'яса і м'ясних напівфабрикатів підвищує ризик утворення ішемічної хвороби серця в пізнішому віці.

Про це, як повідомляє CNN, свідчать результати масштабного дослідження, опублікованого у виданні Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Проаналізувавши дані про здоров'я понад 1,4 млн осіб за 30 років, вчені з Оксфордського університету дійшли висновку, що щоденне вживання 50 грамів яловичини, баранини або свинини на 9% підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Читайте такожНауковці знайшли ключ до повного одужання від хвороби АльцгеймераА 50 грамів переробленого м'яса-наприклад, бекону, шинки або ковбаси - збільшує цей ризик на 18%.

При цьому дослідники виявили і хорошу новину - домашня птиця, наприклад, курка і індичка, ніяк не впливає на ризики утворення цього захворювання, оскільки є дієтичнішим продуктом і не містить стільки солей натрію, як м'ясні продукти.

На цьому тлі автори дослідження рекомендують переходити на рослинну дієту - вживати більше овочів і фруктів.

Ішемічна хвороба серця: причини захворювання

ІХС вважається однією з найпоширеніших причин смерті у всьому світі. У клінічному плані це захворювання проявляється як інфаркт міокарда та ішемічна кардіоміопатія.

Основною причиною розвитку хвороби є закупорка артерій - важливу роль в цьому процесі відіграють насичені жири (ми отримуємо їх з їжею тваринного походження), що осідають на стінках судин.

Негативно впливає і хлорид натрію (кухонна сіль) - він підвищує кров'яний тиск і обмежує приплив крові до серця.

При цьому інше дослідження показало, що зменшення споживання продуктів тваринного походження, що містять йод, під час вагітності можуть негативно позначитися на інтелектуальному розвитку плода.

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Автор: Станислав Кожемякин