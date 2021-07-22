Рівень антитіл може бути низьким, але організм буде захищений завдяки клітинному імунітету.

Американські вчені розвінчали міф про корисність тестів на антитіла від COVID-19. Їх результати дають лише ілюзію захисту, адже вони ненадійні і не дають переконливих висновків щодо рівня імунізації людини.

Про це пише ВВС.

Наукові дослідження показали, що концентрація антитіл до COVID-19 у перехворілих і вакцинованих має опосередковане відношення до захисту організму від вірусу.

"Наявність антитіл - це лише половина картини. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше і тест на антитіла її не визначать", - розповів співробітник медичного інституту Північно-Західного університету США, молекулярний біолог Костянтин Андрєєв.

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За його словами, рівень антитіл може бути низьким, але організм може бути непогано захищений від вірусу завдяки клітинному імунітету, а може бути навпаки. Біолог зазначив, що перший укол вакцини може спровокувати різкий сплеск антитіл, але імунітет буде слабким - і зміцніє, тільки коли активуються інші захисні механізми.

"Тест на антитіла в США практично ніхто не робить. Страховка його не покриває - на відміну від тестування на сам вірус або щеплення. Страхові компанії не будуть платити за те, що не має сенсу", - вказав експерт.

Він уточнив, що тести на антитіла важливі для вчених, але не для звичайних людей, адже такий тест не допоможе в діагностиці COVID-19, лікуванні або профілактиці вірусу.

Також вчений назвав нісенітницею рекомендації медиків про необхідність вакцинації, якщо рівень антитіл знизився.

"Це повна нісенітниця. Зрозуміло, що комусь хочеться, щоб всі ми тестувалися і щеплювалися кожні півроку, а краще місяць. Але немає таких даних. Це просто бізнес", - підкреслив Андрєєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що третина українців мають антитіла до коронавірусної хвороби. У дослідженні взяли участь близько 6 тис. людей, 33% з яких мають певний імунітет до коронавірусу.

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Автор: Анастасія Горбачова