170 мешканок Чилі завагітніли після прийому протизаплідного препарату, виданого за державною програмою.
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Аборт в Чилі можна зробити тільки якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або вона загрожує життю матері, а також при нежиттєздатності плода.
Постраждалі збираються подати колективний позов до держави.
Відзначається, що ще десятки жінок, які отримали засоби контрацепції, не мають доступу до Інтернету і не можуть повідомити про потенційну проблему.
Термін придатності протизаплідного препарату закінчувався тільки в 2022 році. Фармацевтичну компанію, яка його випустила, оштрафували на 92 тисячі доларів США.
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