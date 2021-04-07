Термін придатності протизаплідного препарату закінчувався тільки в 2022 році.

170 мешканок Чилі завагітніли після прийому протизаплідного препарату, виданого за державною програмою.

Читайте такожУ штаті Нью-Йорк легалізували вживання марихуаниПро це пише Нож.

Аборт в Чилі можна зробити тільки якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або вона загрожує життю матері, а також при нежиттєздатності плода.

Постраждалі збираються подати колективний позов до держави.

Відзначається, що ще десятки жінок, які отримали засоби контрацепції, не мають доступу до Інтернету і не можуть повідомити про потенційну проблему.

Термін придатності протизаплідного препарату закінчувався тільки в 2022 році. Фармацевтичну компанію, яка його випустила, оштрафували на 92 тисячі доларів США.

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Автор: Людмила Жерновська