Шампанське - найпопулярніший новорічний напій.

Неможливо уявити Новий Рік без келиха хорошого шампанського. Напередодні свята багато виробників шампанського наживаються на покупцях і продають неякісний продукт. Тому важливо знати, які існують критерії вибору хорошого напою. Також зверніть увагу, що справжнім шампанським можна називати лише напій, вироблений в Шампані у Франції. Більшість напоїв, що продаються під такою назвою, є звичайними ігристими винами.

Ціна

При покупці напою повинна насторожити занадто низька ціна за одну пляшку. Хороший напій ніяк не може коштувати дешевше 100 гривень. Столове шампанське може коштувати трохи дешевше.

Зберігання

Зберігати шампанське до Нового року потрібно в холодильнику в горизонтальному вигляді, щоб зберігалася консистенція бульбашок. Якщо ви збираєтеся зберігати пляшку довше місяця - поставте її не в холодильник, а в комору або на балкон.

Зверніть увагу на етикетку

Якщо на етикетці продукт названий "винним напоєм" - відмовтеся від його покупки. У такий напій закачують бульбашки вуглекислого газу, а не витримують пляшку роками. У якісного напою на етикетці має бути написано "вино" або "українське шампанське" - такий алкоголь відповідає ГОСТу. Також не варто брати "іскристе" шампанське - в його виготовленні використовують не натуральне бродіння, а додавання бульбашок повітря під тиском.

Виробник

Купуйте алкоголь великих і відомих вам виробників. Не потрібно експериментувати і брати продукти невідомих компаній, інакше це може позначитися на самопочутті гостей.

Пляшка

Пляшка для шампанського повинна бути темною і не пропускати сонячне світло. Під дією сонця напій втрачає свій смак і починає гірчити.

Запах

Шампанське повинно мати легкий фруктовий запах або невелику кислинку. Якщо напій має аромат дріжджів або спирту - ні в якому разі його не купуйте. Від такого алкоголю буде сильно боліти голова.

Пухирець

У хорошому шампанському бульбашки в келиху повинні підійматися рівномірно і одночасно, а не в різнобій.

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Автор: Катерина Пулатова