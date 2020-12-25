Берлін підтвердив випадок інфікування новим штамом коронавірусу, який раніше виявили у Великій Британії.
Про це повідомляє DW.
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Жінка, яка 20 грудня прилетіла до Німеччини з лондонського аеропорту «Хітроу», отримала позитивний результат тесту, який зробила в аеропорті Франкфурта-на-Майні.
Лабораторний аналіз виявив нову мутацію коронавірусу. Наразі хвора перебуває у Баден-Вюртемберзі – на самоізоляції в будинку родичів, до яких і прилетіла в гості.
На карантин пішли ще троє людей, які мали з нею тісний контакт.
«Це перший відомий випадок у Німеччині», – наголосила місцева влада.
Раніше стало відомо, що так званий «британський штам» COVID-19 підтвердили у Сінгапурі.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- 19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.
- Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.
- 20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.
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