Онкологічні захворювання незабаром можуть зайняти першу сходинку в списку причин смерті людини в Європі. Єврокомісія оприлюднила плани по боротьбі з цією недугою.

Єврокомісія представила новий план боротьби з раковими захворюваннями.

"У той час, як ми боремося з пандемією, у багатьох людей йде своя, непомітна для інших битва - проти раку", - сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), лікар за освітою, у відеозверненні, пише DW.

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За даними Європейської онкологічної організації (ECCO) - некомерційного об'єднання декількох десятків національних онкологічних товариств, - тільки в 2020 році в Європі від раку померло близько 1,3 мільйона осіб, діагноз "рак" був поставлений 2,7 мільйона осіб.

"На жаль, кількість діагнозів зростає. Тому ми підготували план. Боротьба пацієнтів з раковими захворюваннями - це наша спільна боротьба в Європі", - сказала глава Єврокомісії.

Якщо нічого не робити, то до 2035 року в ЄС число онкологічних захворювань збільшиться на чверть, стверджує Сінді Франссен, депутат і член робочої групи з раку в Європарламенті. За словами іншого члена цієї робочої групи, німця Манфреда Вебера (Manfred Weber), рак незабаром може стати першим у списку причин, за якими вмирають жителі Європи.

Єврокомісія в новому плані виділить в найближчі роки 4 мільярди євро на дослідження, ранню діагностику і лікування ракових захворювань. Особливу увагу в Брюсселі мають намір приділити тому, щоб згладити відмінності між країнами Європи. У східних і південних країнах ЄС діагностика і лікування онкологічних захворювань розвинені гірше, ніж у західних і північних країнах Співтовариства, з'ясувала ECCO. За даними організації, шанс прожити п'ять років з онкологічним захворюванням в Швеції становить 68 відсотків, а в Болгарії - 38. За словами фон дер Ляйен, Євросоюз прагне створити умови, в яких у всіх країнах у пацієнтів будуть рівні можливості отримати високоякісну медичну допомогу.

Що стосується ранньої діагностики раку грудей, шийки матки і кишечника, то ЄС має намір домогтися, щоб 90 відсотків жителів спільноти, у яких потенційно можуть виникнути подібні захворювання, до 2025 року пройшли скринінг - первинне обстеження ще до прояву перших симптомів захворювання. У цій сфері між країнами також суттєві відмінності: в той час, як в Західній Європі розроблені і застосовуються відповідні програми, в Болгарії та Греції немає системного підходу до розв'язання цієї проблеми.

У сфері профілактики Брюссель поставив собі за мету домогтися, щоб до 2040 року в Європі курили всього п'ять відсотків населення. За даними вчених, куріння є основним фактором (15-20 відсотків) онкологічних захворювань, виникнення яких людина може уникнути сама.

Наразі серед країн ЄС тільки в одній Швеції частка курців становить п'ять відсотків, в той час, як в Греції курить близько 35 відсотків населення, а в середньому по ЄС - 25 відсотків. Крім того, в ЄС більше жінок і дівчат повинні робити щеплення від раку шийки матки. Знизити ризик онкологічного захворювання у європейців може також зниження споживання алкоголю, поліпшення харчування і боротьба із зайвою вагою.

Для лікування онкологічних захворювань ЄС буде підтримувати створення і застосування медикаментів з урахуванням генетичних особливостей пацієнтів. У Європі планується створити мережу онкологічних центрів, доступ до яких буде у 90 відсотків населення.

"Занадто багато людей досі не мають своєчасного доступу до лікування, діагностики та скринінгу, - заявила комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, представляючи план ЄС. - Ми хочемо змінити ситуацію. 40 відсотків ракових захворювань можна уникнути". Найбільш поширеними онкологічними захворюваннями в Євросоюзі є рак грудей, кишечника, простати і легенів.

Стелла Кіріакідіс зазначила, що близько 12 мільйонів європейців вилікувалися від онкологічних захворювань. За її словами, необхідно піклуватися і про цих людей, оскільки їхнє життя, як і їхні сім'ї, могло радикально змінитися через рак. Наприклад, у них повинна бути можливість підписати страховку або отримати банківський кредит, як і у будь-якої іншої людини. У багатьох випадках вони сьогодні не можуть цього зробити, сказала єврокомісар.

Голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері (Frank Ulrich Montgomery) назвав амбітними плани Єврокомісії.

"Повністю перемогти рак неможливо, проте це правильний підхід - домогтися зниження смертності від раку шляхом профілактики, ранньої діагностики та застосування сучасної комбінованої терапії", - сказав він.

За словами Монтгомері, відмінності між європейськими країнами в цій сфері величезні, тому ЄС може багато чого зробити для їх подолання, створивши рівний доступ до медичного обслуговування за допомогою транскордонних онкологічних центрів.

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Автор: УНІАН