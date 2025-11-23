Він запевнив, що замість земель Україна отримає гарантії безпеки. І взагалі, за його словами, план буде таким, що українці просто не зможуть від нього відмовитись.

Україні треба тримати таку позицію перед своїм народом, але країні доведеться ухвалювати складні рішення щодо територіальних поступок Росії для припинення війни.

Так спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог прокоментував слова заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин, яка наголосила, що українська земля не продається, передає Fox News.

До того ж Келлог запевнив, що команда Трампа, разом із представниками Росії підготувала такий "мирний план", який Україні "буде важко відхилити", оскільки він містить гарантії безпеки.

"Ми знаємо, я і Стів Віткофф, Кирило Дмитрієв з Росії, українці залучені, і ми дійшли до пропозиції, яку їм буде дуже важко відхилити... Є речі, які треба трохи змінити, але це робиться під час переговорів, і президент це розуміє. Я думаю про кінцевий результат, і вважаю, що рамки для досягнення згоди вже є", - прокоментував Келлог.

Спецпредставник при цьому припустив, що росіяни висунуть свої правки до плану.

"Мирний план" США і РФ щодо України

Трамп вирішив застосувати агресивний графік припинення війни в Україні і чинить безпрецедентний тиск на Україну. Через це він призначив міністр армії США Дена Дрісколла - друга і колишнього однокласника вицепрезидента Джей Ді Венса - своїм новим спецпредставником, в задачі якого входитиме активне просування "мирного плану".

Вчора український президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для переговорів зі США і РФ. До складу делегації для консультацій, які пройдуть у Швейцарії, увійшли 9 високопосадовців. Делегацію України очолив Єрмак.

