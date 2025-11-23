США та Україна проведуть переговори перед дедлайном Трампа: CNN розкрив деталі

В Женеві відбудуться ключові переговори США, України та Європи щодо 28-пунктового плану Трампа, який ставить Київ перед складним вибором.

Високопосадовці США, України та Європи зберуться в неділю в Женеві, щоб обговорити подальші кроки щодо припинення війни в Україні, пише CNN.

Переговори відбуваються на тлі дедлайну, який Дональд Трамп встановив для Києва щодо прийняття його 28-пунктового плану — документа, який передбачає значні поступки Росії, включно з територіями, обмеженням чисельності української армії та відмовою від вступу до НАТО.

Європейські лідери, які зустрілися на полях саміту G20, підтримали активізацію дипломатичних зусиль, але підкреслили, що проєкт потребує доопрацювання.

"Кордони не повинні змінюватися силою. Обмеження збройних сил України роблять країну вразливою до майбутніх нападів", — заявили вони.

До переговорів долучаться державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини також зустрінуться зі своїми українськими та американськими колегами.

Канада також долучається: прем’єр Марк Карні планує обговорити план із Зеленським у неділю, а окремо США проведуть переговори з Росією щодо пропозиції Трампа.

Мирний план - основні новини

Правитель РФ Володимир Путін раніше заявив, що цей план "може стати основою остаточного мирного врегулювання".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підписання указу про склад делегації та наголосив, що українські представники знають, як захищати національні інтереси країни й запобігти новому вторгненню Росії.

Переговори у Швейцарії відбудуться напередодні зустрічі лідерів ЄС у понеділок, оголошеної президентом Європейської ради Антоніо Костою.

