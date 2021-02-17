Вчені вже довели, що високе споживання червоного і обробленого м'яса може збільшити ризик злоякісної пухлини кишківника на 20-30%, додала вона.

Сьогодні вже багато хто знає основні принципи довголіття, які полягають в правильному харчуванні і фізичній активності, однак мало хто вміє відрізнити дійсно здорові звички від шкідливих порад.

Жири потрібні організму

Доктор медичних наук Рейчел Файн спростувала думку про те, що дієта з низьким вмістом жиру допоможе залишатися у формі, пише Країна здоров'я. За її словами, жири є ключовим компонентом гормонального балансу в організмі. Крім того, продукти з високим вмістом жирів, особливо омега-3, необхідні для здоров'я мозку і серця.

Силові тренування важливіше кардіотренувань

Лікар-дієтолог Коллін Крістенсен, зі свого боку, порадив не захоплюватися кардіотренуваннями. Він зазначив, що постійне навантаження виключно на серцево-судинну систему загрожує неприємними наслідками для здоров'я.

«Багато людей агітують за вправи для серцево-судинної системи, оскільки так можна спалити максимальну кількість калорій. Однак, коли ви пропускаєте силові тренування, ви позбавляєте себе деякі важливі метаболічних ефектів», - розповів медик.

Крім цього, силові тренування можуть допомогти поліпшити когнітивні здібності, інсулінорезистентність і мінеральну щільність кісток, додав він.

Фруктові соки не настільки корисні

Доктор Мелані Бец порекомендувала виключити з щоденного раціону натуральні соки. Вона зазначила, що кілька порцій напою в тиждень корисні для здоров'я, але його вживання кожен день може принести більше шкоди, ніж користі. Зокрема, фруктовий сік здатний провокувати скачки цукру в крові і підвищення оксалатів, через що виникає ризик утворення каменів в нирках. В ідеалі в тиждень варто випивати не більше двох склянок соку.

Обережніше з червоним м'ясом

Крім того, варто триматися подалі від червоного м'яса. Хоча воно є хорошим джерелом повноцінного білка, надмірна залежність від нього може привести до підвищеного ризику розвитку колоректального раку, попередила дієтолог Валентина Дуонг. Вчені вже довели, що високе споживання червоного і обробленого м'яса може збільшити ризик злоякісної пухлини кишківника на 20-30%, додала вона.

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Автор: УНІАН